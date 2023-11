Podziemny wstrząs o magnitudzie 2,6 silnie odczuli w niedzielę wieczorem mieszkańcy Katowic i okolic. Wstrząs, zlokalizowany w rejonie katowickiej kopalni Staszic, nie spowodował podziemnych skutków - wynika z informacji przedstawicieli Polskiej Grupy Górniczej.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Wstrząs nastąpił w niedzielę po godz. 21. Rzecznik PGG Tomasz Głogowski poinformował, że miał on energię 5 razy 10 do potęgi 6. Jula, co przekłada się na magnitudę 2,58.

Na dole nikomu nic się nie stało. Nie ma żadnych skutków tego wstrząsu na dole. Kopalnia pracuje normalnie. Nie było też zgłoszeń z powierzchni, natomiast wstrząs był bardzo odczuwalny w Katowicach i okolicach - zaznaczył Głogowski.

Przeważająca część wstrząsów, nawet jeżeli są odczuwalne na powierzchni, nie wywołuje negatywnych skutków. Te, które powodują uszkodzenia w infrastrukturze pod ziemią lub na powierzchni, nazywane są tąpnięciami. W latach 2018-22, w polskim górnictwie podziemnym miało miejsce 19 tąpnięć związanych z występowaniem wstrząsów górotworu. W wyniku tych zdarzeń doszło do 23 wypadków śmiertelnych, 3 wypadków ciężkich i 98 powodujących czasową niezdolność do pracy.

Z tego w kopalniach węgla kamiennego zarejestrowano w tym okresie 12 tąpnięć, w wyniku których zaistniały 22 wypadki śmiertelne, 2 wypadki ciężkie i 45 powodujących czasową niezdolność do pracy.

Liczba tąpnięć w 2022 r. była na zbliżonym poziomie, jak w latach poprzednich, natomiast na skutek tąpnięć, które wystąpiły w 2022 r., wypadkom śmiertelnym uległo 10 osób, a 5 doznało obrażeń ciała powodujących czasową niezdolność do pracy - co stanowi wzrost w odniesieniu do lat ubiegłych.

Na Górnym Śląsku najwięcej wstrząsów górniczych rejestrowanych jest w obszarze wzdłuż uskoku kłodnickiego (od Katowic w kierunku Zabrza, po Knurów), w rejonie niecki bytomskiej (obszar Bytomia), w obszarze kopalń rybnickich (rejon Wodzisławia Śląskiego, Rydułtów) oraz w obszarze kopalń nadwiślańskich.

Najczęstszą przyczyną wstrząsów jest odprężenie górotworu wskutek eksploatacji węgla, co skutkuje uwolnieniem skumulowanej w górotworze energii. Ze względu na różne warunki geologiczne niektóre wstrząsy są silnie odczuwane na powierzchni, inne słabiej. Większość nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla górników i mieszkańców terenów górniczych.