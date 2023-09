Ratownicy odnaleźli ciało szóstego górnika zaginionego po ubiegłorocznej katastrofie w kopalni Pniówek w Pawłowicach na Śląsku. To już piąta doba wznowionej akcji poszukiwawczej pod ziemią.

Znicze przed wejściem na teren kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej Pniówek w Pawłowicach / Zbigniew Meissner / PAP

Do tragedii w kopalni Pniówek w Pawłowicach (pow. pszczyński, woj. śląskie) doszło 20 kwietnia 2022 roku.

W poniedziałek informowaliśmy o tym, że ratownicy wydobyli na powierzchnię ciała pięciu górników, uznanych za zaginionych po ubiegłorocznej katastrofie.

Odnaleziono ciało szóstego górnika

Jak dowiedziała się reporterka RMF FM Anna Kropaczek, ratownicy odnaleźli ciało szóstego górnika. Na razie trwają przygotowania do przetransportowania go na powierzchnię. Później ratownicy będą próbowali dotrzeć do siódmego zaginionego.

Od wczoraj trwa przeszukiwanie 168 metrów ściany. W nocy do ściany wpuszczono psa tropiącego z Sudeckiej Grupy GOPR, to on wskazał potencjalne miejsca, gdzie mogą znajdować się poszkodowani górnicy.

Do tej pory w akcji ratowniczej wzięło udział 110 zastępów ratowniczych.