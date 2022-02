Samorządy w Śląskiem deklarują gotowość przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Wstępnie wyznaczane są już miejsca, gdzie mieliby oni trafić

Mamy do czynienia z bezprecedensowym aktem agresji, kolejnym naruszeniem prawa międzynarodowego przez Rosję, gwałtem na suwerennym i niepodległym państwie; wierzę, że społeczność międzynarodowa w sposób jednoznaczny na to zareaguje - powiedział prezydent Andrzej Duda po naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.



Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się przed 4 nad ranem. Polskie samorządy deklarują przyjęcie uciekających przed wojną obywateli tego kraju.

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, Katowice na razie deklarują przyjęcie około 50 osób, miałyby one trafić do jednego ze schronisk młodzieżowych. Z kolei Częstochowa wskazuje kilkanaście ewentualnych miejsc dla uchodźców. To między innymi hotele, katery prywatne i przede wszystkim domy pielgrzymkowe w sumie schronienie może znaleźć ponad 1000 osób. Sosnowiec jako ewentualne miejsca dla uchodźców wskazuje tamtejsze hale sportowe. Podobnie jest też w Bytomiu, Rybniku i Rudzie Śląskiej.