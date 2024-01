Na lotnisku w Pyrzowicach w 2023 r. odprawiono 5,61 mln pasażerów - przekazał rzecznik portu Piotr Adamczyk. To najlepszy wynik w historii. Dotąd rekordowy był 2019 r., gdy w Katowicach obsłużono 4,84 mln podróżnych.

Jak wynika z przesłanych mediom przez rzecznika lotniska statystyk za grudzień 2023 r. i cały ubiegły rok, w ostatnim miesiącu 2023 r. w Katowice Airport obsłużono 311,7 tys. pasażerów, czyli o 57,8 tys. (o 22,8 proc.) więcej w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Był to też najlepszy dwunasty miesiąc w historii portu - poprzedni rekord, 278,8 tys. pasażerów, pochodził z 2019 roku.

Rekordowy 2023 rok. Dane

W całym 2023 r. Katowice Airport obsłużył 5,61 mln pasażerów, czyli o 1,19 mln (o 26,9 proc.) więcej niż w 2022 r. oraz o 765,1 tys. (o 15,8 proc.) więcej wobec dotychczas rekordowego 2019 r., podczas którego odnotowano 4,84 mln podróżnych.

W minionym roku padł także dobowy i miesięczny rekord liczby obsłużonych podróżnych. Nowy dobowy rekord to 29 426 pasażerów - pochodzi on z 16 lipca 2023 r. Najlepszy miesięczny wynik padł w sierpniu ubiegłego roku - 776 tys. podróżnych.

W trakcie dwunastu miesięcy 2023 r. linie lotnicze Wizz Air, Ryanair, PLL LOT oraz Air Dolomiti (na zlecenie Lufthansy) obsłużyły w ramach regularnego rozkładu lotów 2,95 mln pasażerów - o 553,9 tys. (o 23,1 proc.) więcej w porównaniu do 2022 r. i o 140,6 tys. (o 5,0 proc.) więcej niż w 2019 roku.

Które połączenia cieszyły się największym zainteresowaniem?

Największym zainteresowaniem cieszyły się połączenia rozkładowe do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii oraz Norwegii.

Pasażerowie najczęściej podróżowali na tego typu rejsach do i z Dortmundu, Londynu-Luton, Londynu-Stansted, Eindhoven oraz Frankfurtu.

Rekord liczby lotów czarterowych

W ruchu czarterowym, czyli realizowanym na zlecenie biur podróży, w 2023 roku obsłużono w Katowice Airport 2,63 mln pasażerów. To wynik o 634,4 tys. (o 31,7 proc.) lepszy od odnotowanego w 2022 r. i o 628,2 tys. (o 31,3 proc.) wyższy, niż w 2019 roku.

Ten wynik oznacza, że segment czarterów zapewnił w 2023 roku 47 proc. ruchu na katowickim lotnisku. Najczęściej latano na wczasy do Turcji, Egiptu, Grecji, Tunezji oraz Hiszpanii. Największym zainteresowaniem cieszyły się loty czarterowe łączące Katowice z Antalyą, Hurghadą, Marsa Alam, Rodos oraz Heraklionem.

W Katowice Airport odnotowano w 2023 r. 45 167 startów i lądowań samolotów - o 5 044 (o 12,6 proc.) więcej, niż rok wcześniej i o 3 561 (o 8,6 proc.) więcej niż w 2019 roku.

"Przygotowaliśmy duży program inwestycyjny"

Jak skomentował, cytowany przez Piotra Adamczyka, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza lotniskiem Katowice, Artur Tomasik, ruch pasażerski w ubiegłym roku był tam większy niż prognozowano.

"Przekroczenie po raz pierwszy w historii portu granicy pięciu milionów pasażerów w roku kalendarzowym, to kolejny kamień milowy w rozwoju katowickiego lotniska. Spodziewamy się, że wzrostowy trend kontynuowany będzie w kolejnych latach. W 2024 r. powinniśmy obsłużyć ok. 6 mln podróżnych, a w 2028 r. zbliżymy się do poziomu nawet 8 mln pasażerów" - wskazał Tomasik.

Zaznaczył, potrzebny jest rozwój infrastruktury portu. "Dlatego przygotowaliśmy duży program inwestycyjny, który realizować będziemy w latach 2024-28. Jego kluczowym punktem jest budowa głównego terminalu pasażerskiego o powierzchni 50 tys. m kw. Obiekt wyposażony będzie w rękawy i połączony tunelem ze stacją kolejową" - zasygnalizował szef GTL.

Katowickie lotnisko należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. Prognoza na 2024 r. zakłada obsłużenie ponad 6 mln podróżnych, co będzie najlepszym wynikiem w historii Katowice Airport. Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i jednym z największych lotnisk cargo w Polsce.