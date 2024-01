​Wykryte pęknięcie w oknie kokpitu było przyczyną zawrócenia samolotu Boeing 737-800 linii All Nippon Airways z trasy. Maszyna wystartowała w sobotę z lotniska New Chitose w Sapporo w Japonii i miała lecieć do portu lotniczego Toyama. To kolejny incydent w ostatnim czasie dotyczący samolotów Boeing.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock W locie NH1182 "wystąpiło pęknięcie na jednej z najbardziej zewnętrznych z warstw okna kokpitu" - poinformowały linie lotnicze All Nippon Airways w e-mailu przesłanym do NBC News. "Podczas lotu ciśnienie w kabinie samolotu Boeing 737-800 było w normie, a lądowanie odbyło się w normalnych warunkach." Linia lotnicza stwierdziła, że nie ucierpiał żaden inny samolot tej floty. "Bezpieczeństwo naszych pasażerów i załogi lotniczej jest dla nas priorytetem i przepraszamy za niedogodności" - podkreślono. Linie lotnicze Nippon Airways nie podały od razu szczegółowych informacji na temat tego, jak szybko po starcie wykryto pęknięcie w samolocie lecącym na lotnisko Toyama. Boeing odmówił komentarza w sprawie pękniętej szyby To kolejny w ostatnim czasie incydent związany z samolotem Boeinga. Do poprzedniego doszło na początku stycznia ok. 35 minut po starcie samolotu Alaska Airlines z międzynarodowego lotniska w Portland do Ontario w Kalifornii. Według amerykańskich mediów na pokładzie maszyny typu Boeing 737 Max-9 znajdowało się 171 pasażerów i sześciu członków załogi. Samolot znajdował się wówczas na wysokości prawie 5000 metrów, kiedy oderwał się fragment kadłuba przeznaczony do ewentualnego zamontowania dodatkowych drzwi. Doszło do nagłego obniżenia ciśnienia. Pasażerom nakazano założenie masek tlenowych. Samolot zawrócił awaryjnie na lotnisko. Nikomu na pokładzie nic poważnego się nie stało. W maszynie już wcześniej uruchamiała się kontrolka W Boeingu Max 9, który miał awarię 6 stycznia, już wcześniej uruchamiała się kontrolka, co mogło wskazywać na problem z ciśnieniem. Linie Alaska Airlines kierowały maszynę tylko na trasy nad lądem, pozwalające na szybki powrót na lotnisko. Jednak - jak zastrzegła Jennifer Homendy, szefowa amerykańskiej Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) na konferencji prasowej - sygnały lampki awaryjnej mogły nie być związane z incydentem. W przeciwieństwie do Maxa 9, najnowszego modelu Boeinga 737, samolot 737-800 linii All Nippon Airlines jest w służbie od ponad dwudziestu lat. Popularny na całym świecie samolot 737-800 jest znany ze swojej niezawodności i bezpieczeństwa. ULC: Polscy przewoźnicy lotniczy nie mają w swoich flotach samolotu Boeing 737-9 MAX Żadna polska linia lotnicza nie posiada w swojej flocie B737-9 MAX - przekazał Urząd Lotnictwa Cywilnego. PLL LOT, Enter Air oraz Buzz użytkują maszyny Boeing 737-8 MAX, które nie zostały objęte wyłączeniem z eksploatacji - podkreślono. "Polscy przewoźnicy lotniczy nie posiadają w swoich flotach samolotu Boeing 737-9 MAX. PLL LOT, Enter Air oraz Buzz użytkują maszyny Boeing 737-8 MAX, które nie zostały objęte wyłączeniem z eksploatacji" - przekazał na platformie X Urząd Lotnictwa Cywilnego, który sprawuje nadzór nad lotnictwem cywilnym. Zobacz również: W Wenecji rozpoczyna się przyjmowanie rezerwacji biletów wstępu do miasta

