Nawet do 8 lat więzienia grozi mężczyźnie, który podszywał się pod znanego w Rybniku księdza i publikował nieprzyzwoite treści na portalach randkowych. 23-latek stanie przed sądem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pod koniec listopada do rybnickiej komendy zgłosił się miejscowy ksiądz z informacją, że ktoś się pod niego podszywa. Na dowód pokazał screeny ogłoszeń opublikowanych na portalach randkowych, które były opatrzone jego zdjęciami.

W ogłoszeniach padały propozycje matrymonialne. Śledczy rozpoczęli poszukiwania podejrzanego. Ustalili, że pod duchownego podszywa się 23-latek z powiatu głogowskiego.





Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący podszywania się pod księdza i wykorzystania jego wizerunku na portalach internetowych, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Rybniku.