Jak dodał wojewoda, również sanepid, który skontrolował pobliskie cieki wodne i ujęcia wody pitnej, nie wykrył żadnych niebezpiecznych substancji. Także te badania będą kontynuowane przez najbliższe dni.

W pożarze nikt nie ucierpiał

Zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach st. bryg. Roman Klecha opisywał, że kiedy pierwsze zastępy dotarły na miejsce, pożar objął już część hali produkcyjnej i składowisko na zewnątrz hali.

To, co najważniejsze - w pożarze nie ucierpiał żaden strażak, żaden pracownik, nie doszło do żadnego wypadku - zaznaczył.

Jak ocenił, dogaszanie pożaru może potrwać jeszcze długo. Strażacy, z użyciem sprzętu budowlanego będą przerzucać pryzmę odpadów i przelewać ją wodą.

Odwołane lub skrócone zajęcia w szkołach i przedszkolach

Burmistrz miasta i gminy Koniecpol Ryszard Suliga powiedział, że zakład, w którym doszło do pożaru powstał wiele lat temu. Jest on usytuowany blisko budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Pożar w Koniecpolu / Gorąca Linia RMF FM

W środę wieczorem lokalne władze poprosiły mieszkańców o zamykanie okien. Suliga dodał, że choć prowadzone przez całą noc badania atmosfery nie wykazały zagrożenia, to jednak polecił dyrektorom szkół i przedszkoli skrócenie, a w niektórych przypadkach odwołanie zajęć.

Okna są zamknięte, więc jest duszno w salach - wyjaśnił burmistrz.

Samozapłon mógł być przyczyną pożaru

Przyczyna powstania pożaru nie jest na razie znana, będzie ją wyjaśniała policja z udziałem biegłego w dziedzinie pożarnictwa. Wojewoda zauważył, że w tym przypadku nie mamy do czynienia z pożarem porzuconego składowiska, do którego miałyby dostęp przypadkowe osoby, ale legalnie działającej firmy. Po pożarze zostały zabezpieczone nagrania z monitoringu zakładu. Jak przekazał Wójcik, przedsiębiorca wstępnie wycenił swoje straty na 1-1,2 mln zł.

Wojewoda mówił, że w tym samym zakładzie w 2019 r. doszło do dwóch pożarów, po których przedsiębiorca wypełnił wszystkie zalecenia PSP.

Wówczas przyczyną powstania pożarów był samozapłon i niewykluczone, że tak było też tym razem - mówił Wójcik, zastrzegając, że nie chce niczego przesądzać.