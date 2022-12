Trzy osoby ranne, w tym jedna ciężko - to skutki pożaru w nocy z soboty na niedzielę w Radlinie na Śląsku. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. Ogień pojawił się ok. godz. 2:00 w jednym z domów. Najpierw paliła się drewniana altana, a następnie dach i poddasze. Jeszcze przed przyjazdem strażaków z płonącego domu ewakuowało się pięć osób.