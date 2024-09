USG tarczycy, jamy brzusznej, OCT oka - takie badania będzie można wykonać bezpłatnie podczas pikniku historycznego na dziedzińcu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. Wszystko w ramach obchodów 770-lecia miasta.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu / Andrzej Grygiel / PAP

Bezpłatne badania profilaktyczne będzie można wykonać w niedzielę na dziedzińcu bytomskiej "Czwórki". Mieszkańcy będą mogli również skorzystać z darmowych porad psychiatry.



"To będzie połączenie historii i medycyny, bo Bytom obchodzi w tym roku 770-lecie, a "Czwórka" to obiekt z bardzo bogatą przeszłością. Przez ponad 100 lat widział, jak przywraca się do zdrowia kalekie dzieci z Niemiec, był świadkiem ataku powstańców śląskich na leczących się tu członków niemieckich formacji paramilitarnych, a podczas I i II wojny światowej gościł w swych murach rannych żołnierzy" - informuje WSS nr 4 w Bytomiu.



O tym, że to obiekt wyjątkowy zapewnia też Dariusz Pietrucha, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium.



Kompleks został wymyślony i zaprojektowany jako wzorcowy w całym Cesarstwie Niemieckim ośrodek leczniczy przeznaczony głównie dla kalekich dzieci. Miał on przygotować te dzieci do dorosłego życia, nauczyć prostych zawodów, ale tutaj również leczono wady rozwojowe i odnoszono sukces, a rozwiązania kopiowano nie tylko w Niemczech, ale i w całej Europie - opowiada Dariusz Pietrucha.



Z członkami Stowarzyszenia Pro Fortalicium będzie można spotkać się w specjalnym namiocie. Wygląda on jak namiot rozkładany na zapleczu pola bitwy podczas I i II wojny światowej. W nim będzie można dowiedzieć się, jak opatrywano rannych.



Będą też namioty historyczne, w których staną eksponaty Muzeum Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Śląskiej Izby Lekarskiej.



Specjalnie na niedzielny piknik rękodzieło szykują pacjenci oddziału dziennego psychiatrii. Ich prace będzie można kupić, a dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na zakup materiałów niezbędnych do warsztatów terapii zajęciowej.



Piknik w niedzielę potrwa od godz. 13 do 19. Badania będzie można zrobić od godz. 14 do 18.