32-letniego mężczyznę, który kierował quadem, zatrzymali po pościgu w Szczyrku bielscy policjanci. Mężczyzna miał zakaz prowadzenia pojazdów, był pijany i posiadał narkotyki. Grozi mu 5 lat więzienia – podała bielska policja.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w sobotę w godzinach popołudniowych w Szczyrku. Bielscy policjanci w okolicy sklepu zauważyli kierującego quadem, który poruszał się nie mając tablicy rejestracyjnej na pojeździe.

Podczas próby zatrzymania do kontroli mężczyzna zaczął uciekać. Policjanci po krótkim pościgu zatrzymali go. Był to 32-latek, który miał orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów – poinformował rzecznik komendy miejskiej w Bielsku-Białej Rafał Kobyłecki.

Badanie alkomatem wykazało, że kierowca miał w organizmie blisko 1 promil alkoholu. Wyszło też na jaw, że posiadał woreczek z suszem marihuany. Sam quad nie był dopuszczony do ruchu.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.