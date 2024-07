Policjanci z Częstochowy uratowali wyczerpanego psa, który przez kilka godzin był zamknięty w nagrzanym aucie. Pojazd był zaparkowany przy szpitalu.

Pies był zamknięty w aucie zaparkowanym w pobliżu częstochowskiego szpitala / Śląska policja /

Do policjantów zadzwonił zaniepokojony mężczyzna, który zauważył wyczerpanego psa, zamkniętego w aucie na parkingu przy szpitalu w Częstochowie. Na własną rękę szukał on właściciela pojazdu, ale nie udało mu się go znaleźć.

Policjanci przyjechali na miejsce i oni również szukali właściciela auta. Gdy to nie przyniosło efektu, wybili szybę i uwolnili psa. Okazało się, że spędził on w zamknięciu kilka godzin.

Uratowane zwierzę trafiło do schroniska. Sprawa będzie wyjaśniana przez policję.