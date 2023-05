Policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Wrocławia, którzy wzięli udział w oszustwach metodą "na policjanta". Mężczyźni usłyszeli już zarzuty dotyczące trzech takich przestępstw. Zostali tymczasowo aresztowani.

Jeden z zatrzymanych / Śląska policja /

Policjanci z Zabrza ustalili tożsamość i zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 22 i 32 lat, którzy brali udział w co najmniej trzech oszustwach metodą "na policjanta". Do zatrzymania doszło w ubiegłym tygodniu we Wrocławiu.

Podejrzanym przedstawiono zarzuty, które dotyczyły oszukania jednej mieszkanki Zabrza oraz dwóch gliwiczanek. Do przestępstw doszło w lutym i marcu. Oszuści wyłudzili od swoich ofiar łącznie ponad 365 tysięcy złotych.

Grozi im do 8 lat więzienia.

Funkcjonariusze apelują także, żeby pamiętać o środkach ostrożności. Jeżeli odebrałeś podejrzany telefon z prośbą o pomoc finansową dla członka rodziny czy przekazanie pieniędzy policji:

Nie przekazywać pieniędzy obcym osobom ani nie przelewać pieniędzy na wskazane konto bankowe.

Nie działać w pośpiechu i nie podejmować od razu pieniędzy z banku - odłożyć termin wpłaty czy udzielenia pożyczki najlepiej o kilka dni.

Poradzić się znajomych, sąsiadów, rodziny czy policjanta - numer 112.

Jeśli ktoś podaje się za funkcjonariusza Policji i żąda od nas pieniędzy, rozłączyć rozmowę, zadzwonić pod bezpłatny numer 112 i natychmiast poinformować o takiej sytuacji.

O każdym podejrzanym telefonie pilnie poinformować policjantów pod numerem alarmowym 112.

"Pamiętajmy, że policjanci, jak również inni urzędnicy, nie żądają od nas, tym bardziej przez telefon, wpłaty żadnych pieniędzy" - apelują mundurowi.