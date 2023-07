Polska Grupa Górnicza kolejny raz promocyjnie obniża ceny węgla, tym razem tanije kupić można węgiel w e-sklepie. Wszystko po to, aby zachęcić zainteresowanych do robienia ewentualnych zapasów na zimę już teraz.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Tona węgla-orzecha z kopalń Piast-Ziemowit, Mysłowice Wesoła oraz Staszic Wujek kosztuje teraz 1200 złotych, natomiast z kopalni Sośnica 1100 złotych.

Oznacza to, że za tonę węgla zapłacimy mniej o 270, a nawet 370 złotych niż przed obniżką. Promocyjna cena ma się utrzymać co najmniej do końca lipca.

Wcześniej obniżono już ceny orzecha oraz kostki w kopalniach rybnickich.

Do końca miesiąca także darmowy jest transport węgla z kopalni do wskazanego składu z sieci ponad 160 Kwalifikowanych Dostawców Węgla.