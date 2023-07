Brak dostępu do internetu nie jest już przeszkodą przy kupowaniu węgla w e-sklepie Polskiej Grupy Górniczej. Firma wprowadza udogodnienie dla tych, którzy nie mają komputerów lub nie radzą sobie z internetowymi procedurami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W zamówieniu opału mają pomagać pracownicy powiązanych z PGG składów węglowych. Chodzi o punkty określane jako Kwalifikowani Dostawcy Węgla. W całym kraju jest ich ponad 160.

Obsługa tych punktów może m.in. otworzyć zainteresowanemu konto w e-sklepie i poprowadzić przez kolejne etapy zakupu węgla. Ale może też na miejscu udostępnić podłączony do sieci komputer, jeśli dana osoba chciałaby złożyć zamówienie .Usługa ta jest bezpłatna.

Od ubiegłego roku e-sklep i sieć Kwalifikowanych Dostawców Węgla to główny sposób sprzedawania węgla indywidulanym klientom. W 2022 roku w e-sklepie PGG zarejestrowało się ponad milion klientów, którzy łącznie kupili ok. 1,5 mln ton węgla do ogrzewania domów.