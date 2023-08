Woda w Koniakowie i przysiółku Istebna Beskid jest niezdatna do picia. Wykryto w niej między innymi bakterie coli – podały władze gminy Istebna, które powołały się na komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

"Woda z wodociągu jest niezdatna do spożycia z powodu obecności w niej bakterii coli. Chodzi o odbiorców z terenu całego Koniakowa oraz odbiorców przysiółka Istebna Beskid" - zakomunikowały władze Istebnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie Piotr Przewdzing poinformował, iż w próbce wody stwierdzono obecność bakterii Clostridium perfringens oraz bakterii grupy coli. "W związku z powyższym jakość wody nie odpowiada wymaganiom" - wskazał inspektor.

Woda nie jest zdatna do spożycia. Nie nadaje się do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu oraz mycia naczyń kuchennych. Nie jest zdatna do kąpieli i mycia, w tym zębów. "Woda może być używana do prac porządkowych, przykładowo mycia podłóg i spłukiwania toalet" - podał Sanepid.

Epidemiolodzy i gmina zapewniły, że trwają już zabiegi, by przywrócić odpowiednią jakość wody.

Całodobowy punkt czerpania wody jest przy urzędzie gminy w Istebnej. Beczkowóz stanął też rano przy remizie OSP w Koniakowie.