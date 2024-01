Prezydent Katowic Marcin Krupa potwierdził we wtorek swój start w wyborach samorządowych i ubieganie się o reelekcję z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Przewodniczący PO w woj. śląskim Wojciech Saługa ogłosił, że KO nie wystawi swojego kandydata w wyborach.

Prezydent Katowic Marcin Krupa / Zbigniew Meissner / PAP

Krupa podczas konferencji prasowej w Willi Goldsteinów potwierdził swój start w wyborach samorządowych z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Przez ostatnią kadencję ta współpraca się bardzo mocno zacieśniała. Skutek tego zacieśnienia jest dzisiaj i myślę, że to jest też dobry ruch ze strony Platformy Obywatelskiej, patrząc ze strony, że zgodnie z przepisami prawa jest to moja ostatnia kadencja, więc włączenie się mocniej we współzarządzanie miastem pozwala na przygotowanie ewentualnych kandydatów na przyszłość tego miasta - ogłosił Krupa.

Na konferencji obecny był również przewodniczący Platformy Obywatelskiej w województwie śląskim poseł Wojciech Saługa, który w imieniu Koalicji Obywatelskiej wyraził poparcie dla kandydatury Krupy na prezydenta Katowic.

Pan Marcin Krupa myśli tak jak my, mówi tak jak my i działa tak jak my, więc po co walczyć z czymś, co jest dobre i niewiele się od Koalicji różni - mówił Saługa. Dodał, że KO nie będzie wystawiać swojego kandydata na prezydenta Katowic.

Marcin Krupa na spotkaniu z mediami przedstawił swoje dokonania z ostatnich pięciu lat i rozliczył się ze swoich złożonych wcześniej obietnic wyborczych.

Swoje 100 zrealizowanych projektów prezydent podzielił na kilka kategorii. W kategorii "Zielone Katowice" znalazło się m.in.: sadzenie drzew w mieście, powstanie nowych parków oraz tężni solankowych. Kolejną kategorią był transport, w którym pokazano m.in.: nowe deptaki, drogi rowerowe, a także urozmaicony dostęp do transportu publicznego. W kategorii "Aktywni seniorzy" uruchomiono program "złota rączka" i "książkobus".

To na pewno jest wielka duma, bo czasami sobie nie zdajemy sprawy, ile rzeczy zostało ruszonych w mieście, ile zrealizowanych, ile jest w trakcie realizacji, ponieważ my w tym cały czas żyjemy i funkcjonujemy. Dopiero zebranie tego pokazuje, jaki to jest wielki potencjał - powiedział prezydent Katowic.

Podkreślił, że myśląc o przyszłości miasta, chciałby postawić na naukę. Miasto Katowice zostało Europejskim Miastem Nauki 2024 i na tym tytule chciałby bazować, pokazując potencjał uczelni wyższych w Katowicach.

W poprzednich wyborach Marcin Krupa jako kandydat niezależny startował z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. W połowie października 2023 r. Krupa poparł kandydatów Paktu Senackiego, podpisując porozumienie partii opozycyjnych w wyborach do izby wyższej. Od stycznia zastępcą prezydenta Katowic jest Jarosław Makowski z PO, który zajął miejsce Mariusza Skiby z PiS-u.

Do tej pory jedynym oficjalnym kontrkandydatem Krupy w ubieganiu się o fotel prezydenta Katowic jest radny Dawid Durał, którego wspiera Polska 2050.