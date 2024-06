19-kilogramowego guza jajnika usunęli 60-letniej pacjentce lekarze z oddziału ginekologiczno-położniczego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Operacja usunięcia guza jajnika / Materiały prasowe

Pacjentka w wieku około 60 lat zgłosiła się do szpitala za namową bliskich. Po przeprowadzonej diagnostyce została skierowana na oddział ginekologiczno-położniczy, gdzie z kolei została zakwalifikowana do zabiegu.

Operacja trwała 1,5 godziny i zakończyła się powodzeniem - guz został usunięty w całości - poinformował rzecznik szpitala Sławomir Głaz.

Po zakończonym zabiegu, pacjentka żartobliwie przeprosiła za to, że "lekarze mieli z nią tyle pracy" i żałowała, że tak długo zwlekała z wizytą u ginekologa. Lekarze szacują, że ostatnia wizyta mogła być 5-7 lat temu.

Namawiamy wszystkie pacjentki do regularnych badań profilaktycznych, bowiem to jedyna możliwość, kiedy problemy zdrowotne jesteśmy w stanie wykryć we wczesnym stadium i wówczas należycie pokierować leczeniem - mówi dr Adam Tiszler, ordynator oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Nie każdy zabieg usunięcia guza kończy się szczęśliwie - dodaje.

W ostatnich latach, to już trzeci tak wielki guz, który został usunięty przez lekarzy z Tarnowskich Gór.