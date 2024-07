Jak komfortowo zaplanować wakacyjną podróż w czasie natężenia prac drogowych i związanych z nimi zmian w organizacji ruchu? Zarządca koncesyjnego odcinka A4 Katowice-Kraków ma na to patent – serwis www.a4info.pl. Kierowcy znajdą w nim informacje o remontach oraz losowych zdarzeniach na drodze, a obrazowe przedstawienie miejsc tymczasowej organizacji ruchu ułatwi nawigowanie w objazdach lub zwężeniach.

/ Materiały prasowe

Stalexport Autostrada Małopolska w ubiegłym roku rozpoczął realizację programu inwestycyjnego, wynikającego bezpośrednio z zapisów umowy koncesyjnej. Zgodnie z nimi, w 2027 r. spółka jest zobowiązana przekazać autostradę resortowi infrastruktury w doskonałym stanie technicznym, który pozwoli uniknąć remontów i modernizacji w dłuższej perspektywie.

Koncesjonariusz wymieni nawierzchnię obu jezdni autostrady i wyremontuje 22 wiadukty. Zmodernizuje także odwodnienie autostrady i wprowadzi rozwiązania, które zniwelują wpływ zanieczyszczeń w wodach opadowych na środowisko naturalne. Żeby zapewnić kierowcom maksymalny komfort w poruszaniu się po odnawianej autostradzie, przygotował narzędzie, które jest drogowskazem, jak - mimo zmian

w organizacji ruchu - dotrzeć do celu bez zbędnego stresu.

Niespodzianki na drodze? Jest na to patent

Działanie strony A4Info.pl jest bardzo proste i intuicyjne. Użytkownicy mogą śledzić na interaktywnej mapie aktualną sytuację na autostradzie, sprawdzić, gdzie i w jakich terminach prowadzone są prace oraz jakich zmian można spodziewać się w niedalekiej przyszłości.

Narzędzie pozwala łatwo zorientować się, którędy przebiegają ewentualne objazdy i gdzie napotkamy zwężenia drogi. Serwis w czasie rzeczywistym podaje także informacje o wszelkiego rodzaju zdarzeniach mających wpływ na sytuację podróżnych - jak np. wypadki czy prace utrzymaniowe [np. koszenie trawy na poboczach i skarpach].

- Sytuacja na intensywnie obciążonych drogach może się zmieniać bardzo dynamicznie. A4 Katowice-Kraków, z ponad 45. tysiącami pojazdów na dobę i intensywnym programem inwestycyjnym w najbliższych latach, z pewnością należy do takich korytarzy. Nasz serwis www.a4info.pl wzbogaca wiedzę kierowców o sytuacji na drodze względem wskazań tradycyjnych aplikacji z funkcją nawigacji, tak by podróż A4 Katowice-Kraków można było odbyć w komforcie, planując ją przed wyjazdem. Ma to szczególne znaczenie dla podróżnych korzystających z A4 incydentalnie, jak np. w czasie podróży wakacyjnych. Zależało nam na tym, żeby kierowcy mogli elastycznie reagować na zmiany, od których zależą czas trwania, komfort i bezpieczeństwo podróży naszym odcinkiem autostrady A4. W jednym miejscu dostarczamy zilustrowane graficznie, w przystępny sposób, informacje o tym, co aktualnie dzieje się na autostradzie - mówi Andrzej Kaczmarek, prezes Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

2 750 ton asfaltu na 1 km jezdni i inne ciekawostki

Strona A4Info.pl informuje również o tym, dlaczego i w jaki sposób Stalexport prowadzi wymianę nawierzchni czy modernizację odwodnienia. Wyjaśnia szczegółowo np. jak przebiega remont z zachowaniem dwóch pasów ruchu w każdym kierunku przy wyłączonym jednym pasie i w jaki sposób to dość kosztowne i pionierskie rozwiązanie, stosowane na A4 Katowice-Kraków od lat, zapewnia płynność przejazdu i minimalizuje utrudnienia.

W zakładce "Ciekawostki" kierowcy znajdą m.in. odpowiedzi na pytania, które sami zadają sobie poruszając się remontowanym odcinkiem - np. dlaczego noc to nie najlepsza pora na prowadzenie prac drogowych albo ile ton asfaltu potrzeba do wyremontowania 1 km autostrady.



Automatycznie znaczy wygodniej i sprawniej

Kierowcy wybierający się na wakacje mogą także w prosty sposób uniknąć kolejek na autostradowych bramkach. Wystarczy, że przejdą na płatności automatyczne i wybiorą, czy bardziej im po drodze z videotollingiem czy z elektronicznym poborem opłat A4Go. Pierwsze z tych rozwiązań jest oparte na odczycie tablicy rejestracyjnej, do czego potrzebna jest tylko bezpłatna aplikacja ściągana na telefon.

Videotolling daje wiele możliwości wyboru operatora aplikacji - w tej chwili na koncesyjnej A4 uznawane są Autopay, SkyCash, IKO, a w planach są kolejni dostawcy. Aplikacje są też powiązane z kartami ORLEN Flota, kartami DKV, z bankowością internetową i rozwiązaniami takimi, jak Yanosik. A4Go to opcja dla tych, którzy wolą zainstalować w samochodzie urządzenie pokładowe, doładowywane impulsami na opłacenie przejazdów (prepaid) albo z podpiętą do niego kartą płatniczą (postpaid). Dla kierowców korzystających z płatności automatycznych przeznaczone są po trzy, a w sytuacjach dużego natężenia ruchu - nawet po cztery pasy w obu kierunkach jazdy w Mysłowicach i w Balicach. Kierowcy samochodów ciężarowych, którzy wybierają metody automatyczne, podobnie jak wcześniej kierowcy osobówek, mają osobną bramkę.

Roboty drogowe, nagłe załamania pogody, wypadki czy długie kolejki na placach poboru opłat - nikt nie lubi niespodzianek w podróży. Przed wyjazdem warto więc zrobić dwie rzeczy: zaplanować podróż z serwisem A4Info.pl, który pomoże zorientować się w sytuacji na drodze i oswoić remonty, oraz pobrać aplikację na telefon, z którą da się minąć autostradowe bramki bez konieczności zatrzymywania się tam na dłużej.