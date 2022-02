Najpotrzebniejsze rzeczy dla dzieci na Ukrainie zbiera Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Odzew jest ogromny. W weekend darami zapełniło się jedno ze szpitalnych pomieszczeń.

Dary dla dzieci na Ukrainie zebrane w GCZD w Katowicach / Anna Kropaczek / RMF FM

Mamy już po brzegi, po sufit wypełnione jedno duże pomieszczenie szpitalne. Wypełnia się teraz kolejne. Jesteśmy szpitalem dziecięcym, więc zbieramy te rzeczy, które przydadzą się dzieciakom na Ukrainie: pieluchy, środki czystości, ubranka, kosmetyki - mówi Wojciech Gumułka, rzecznik GCZD.

Pierwsza część darów ma być pakowana do samochodów jeszcze dziś. Trafi na granicę do wyznaczonych punktów. To nie jest oczywiście tak, że szpital pojedzie z rzeczami na Ukrainę. Wpasujemy się w ogólnopolskie rozwiązania z tym związane. Najważniejsze jest, że tych rzeczy mamy dużo i chcemy je skutecznie przekazać Ukraińcom - mówi Wojciech Gumułka.

Dary do wtorku można przynosić do GCZD. Mogą to być pieluchy we wszystkich rozmiarach, mleko modyfikowane, gotowe jedzenie dla niemowlaków w słoiczkach, środki czystości, chusteczki nawilżane, kremy, ubranka dla dzieci i kocyki (mogą być używane, pod warunkiem, ze są w dobrym stanie). Poza tym przydadzą się latarki, baterie, środki dezynfekujące, bandaże.