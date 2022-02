Samorząd Jaworza wyposaża już zabytkową willę Maurycego, która przeszła gruntowną renowację. "W kwietniu działalność rozpocznie w niej klub seniora" – powiedział wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz. Koszt prac remontowych wyniósł około 3,25 mln zł.

/ Shutterstock

Samorządowiec poinformował, że w willi, której remont trwał półtora roku i zakończył się minionej jesieni, powstanie swoiste centrum dialogu międzypokoleniowego. Oprócz klubu seniora mieścić się w nim ma m.in. sala ślubów, uniwersytet trzeciego wieku oraz siedziba młodzieżowej rady gminy.

Chcielibyśmy, aby już w kwietniu odbyły się w willi pierwsze zajęcia klubu seniora. Później będziemy uruchamiać kolejne funkcje. Data oficjalnego otwarcia nie została jeszcze ustalona. Do lata uporządkujemy w pełni obejście - powiedział powiedział wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz.



Budynek przed renowacją był w fatalnym stanie. Budowlańcy zmuszeni byli go niemal zupełnie rozebrać, zakonserwować elementy i połączyć ponownie w całość. Koszt renowacji to blisko 3,25 mln zł.



Dwukondygnacyjny budynek stoi w centralnym miejscu Jaworza. Stanowi integralną część zabytkowego układu urbanistycznego. Był domem zdrojowym. Został wybudowany ok. 1890 r., czyli w czasach, gdy miejscowość była jeszcze uzdrowiskiem. W 1862 r. właściciel dóbr hr. Maurycy Saint-Genois założył pierwsze uzdrowisko na tzw. wówczas Śląsku Austriackim. Specjalny patent wydał Śląski Urząd Krajowy w Opawie.



W przeszłości z uroków Jaworza-Zdroju korzystali m.in. Wincenty Pol, Maria Konopnicka, Jan Karłowicz, Julian Tuwim, Ignacy Daszyński czy Melchior Wańkowicz. Maria Dąbrowska napisała tu część "Nocy i dni".