Niezwykła historia małżeństwa policjantów z Częstochowy - st. post. Magdaleny Kozłowskiej i sierż. szt. Rafała Kozłowskiego. W minionych miesiącach dwa razy zatrzymali oni złodziei na gorącym uczynku - w obu przypadkach mundurowi byli po służbie i robili zakupy.

/ Śląska policja /

Niezwykłą historię małżeństwa policjantów opublikowała w sobotę na swojej stronie internetowej śląska policja.

Marzec 2024

Jak podali mundurowi, w jednym z marketów na terenie Częstochowy małżeństwo policjantów - st. post. Magdaleny Kozłowskiej i sierż. szt. Rafała Kozłowskiego - robili po służbie zakupy.

"Wtedy też zauważyli mężczyznę, który ze sklepowej półki wziął kilka artykułów i schował je do kurtki. Następnie ominął on kasy i szybko zmierzał w kierunku wyjścia" - relacjonuje śląska policja. Jak przekazali funkcjonariusze, 63-letni mieszkaniec Częstochowy był dobrze znany dzielnicowemu z wcześniejszych interwencji.

"Rafał i Magda bez chwili wahania ruszyli za mężczyzną i zatrzymali go. Dzięki zdecydowanej reakcji mundurowych, skradziony towar został odzyskany. Złodziej został ukarany mandatem (przez) umundurowanych policjantów, którzy zostali wezwani na miejsce" - poinformowała śląska policja.

Mundurowi zaznaczyli, że to nie pierwsza tego typu interwencja policyjnego małżeństwa.

Małżeństwo policjantów z Częstochowy / Śląska policja /

Październik 2023

Do podobnej sytuacji doszło kilka miesięcy temu. W październiku 2023 roku śląska policja poinformowała o tym, że "policyjna para, robiąc zakupy w jednym z częstochowskich marketów, zidentyfikowała kobietę (podejrzaną od pewnego czasu o kradzież artykułów spożywczych, galanteryjnych i kosmetyków - przyp. red.)".

"W jednym z butików zauważyli, że odpowiadająca wizerunkowi z zabezpieczonych nagrań kobieta, zabiera pasek i wkłada go do torebki. Kiedy zorientowała się, że jest obserwowana, wyjęła go z powrotem i odłożyła. Widząc jej zachowanie, Kozłowscy nie mieli żadnych wątpliwości, że to ta sama osoba" - relacjonowali śląscy mundurowi w październiku 2023 roku.

O swoich podejrzeniach powiadomili dyżurnego komisariatu nr 4, który na miejsce wysłał patrol. "Po wyjściu ze sklepu stróże prawa podeszli do niej, przedstawili się i poinformowali ją o swoich podejrzeniach. Na początku milczała, ale później przyznała się do winy" - informowała policja. Po chwili na miejsce przyjechał patrol policji.

/ Śląska policja /

Małżeństwo niezwykłych policjantów

Małżeństwo policjantów na co dzień pracuje w częstochowskich komisariatach.

St. post. Magdalena Kozłowska pełni służbę na posterunku numer cztery. Jej mąż - sierż. szt. Rafał Kozłowski - jest dzielnicowy z "trójki".