Trwa ostatnia tura ferii. Turystów w Beskidach jest dużo. Korzystają z zimowej aury, bo śniegu w górach jest sporo. Do końca ferii na trasach narciarskich nie powinno go zabraknąć. Warunki są dobre - powiedział Jacek Kufel z informacji turystycznej w Szczyrku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Turystów jest bardzo dużo. Teraz ferie są w szkołach m.in. w województwach mazowieckim i łódzkim. Ci turyści zwykle przyjeżdżają na dłużej niż weekend. Zwykle to kilka dni. To jest zauważalne w restauracjach, po rejestracjach zaparkowanych samochodów, w sklepach, czy też frekwencji w naszej informacji turystycznej - powiedział Jacek Kufel.



Jak powiedział, wypoczywający doskonale wstrzelili się w czas, gdy warunki na trasach narciarskich są dobre. Śniegu leży od 20 cm do 60 cm, a w niektórych ośrodkach nawet do 90-100 cm. W ubiegłym tygodniu przymroziło, a to pozwoliło dośnieżyć trasy. Spadł też śnieg. Warunki są dobre - poinformował Jacek Kufel.



Potwierdzeniem słów Kufla jest przede wszystkim to, że ze Skrzycznego można zjechać do samego dołu, co zdarza się niezmiernie rzadko. Musi być naprawdę fajna zima, żeby to było możliwe, bo COS nie dośnieża tras poniżej Jaworzyny. Ruszyła też Bieńkula, określana mianem najtrudniejszej w Beskidach. Ona jest bardzo stroma i potrzebuje zawsze więcej śniegu, by narciarz mógł bezpiecznie zjechać - powiedział przedstawiciel szczyrkowskiej informacji turystycznej.

W górach utrzymuje się ujemna temperatura

W wtorek temperatura w Szczyrku była na "lekkim" plusie. W górach utrzymywał się mróz, do minus 4 st.C. w wyższych partiach. Śnieg zrobił się miejscami mokry, ale nadal jest go dużo. Na trasach się utrzymuje. Nocą temperatura spada w okolice 0 stopni. Trasy są ratrakowane i rano warunki znów dobre - oznajmił Jacek Kufel.



Jak podkreślił, w Beskidach do końca ferii będzie można zjeżdżać na nartach. Może pojawią się jakieś przetarcia, ale jeśli nie przyjdzie halny i deszcz, to będzie dobrze - wskazał.



W Beskidach czynne są wszystkie ośrodki narciarskie. Warunki są dobre zarówno w Szczyrku, jak i w Istebnej, Wiśle, Korbielowie, Zwardoniu czy Zawoi.