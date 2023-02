Poznański Rezerwat Archeologiczny Genius Loci - czyli Duch Miejsca zaprasza na wystawę pod hasłem "Średniowieczne lodowisko. Łyżwy i sanki najdawniejszych poznaniaków". Na odwiedzających czekają między innymi zachowane w bardzo dobrym stanie kościane łyżwy sprzed kilkuset lat.

/ Beniamin Piłat / RMF FM

Jak wyglądała średniowieczna zima i w jaki sposób nasi przodkowie pokonywali skutą lodem rzekę, by przedostać się na drugi brzeg? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie na wystawie "Średniowieczne lodowisko. Łyżwy i sanki najdawniejszych poznaniaków" w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci w Poznaniu.

Wystawa prezentuje między innymi łyżwy wykonywane ręcznie w czasach średniowiecza - mówi Agnieszka Stępień z Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci w Poznaniu.



Prezentujemy końskie kości, bo to z nich wykonywano najlepsze łyżwy. Miał grubą warstwę substancji zbitej, dzięki której nawet tacy pokaźnej postury łyżwiarze mogli sobie pomykać po lodzie. Wszystko robiono ręcznie. Wystarczał nóż. Taką łyżwę produkowano około pół godziny. Do założenia jej trzeba było wywiercić dziury i przywiązać ją rzemieniami do obuwia - tłumaczy Agnieszka Stępień.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Agnieszka Stępień z Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci w Poznaniu

Wystawa jest dostępna do 27 kwietnia.