W Elektrociepłowni Będzin, wytwarzającej ciepło dla mieszkańców Sosnowca, Będzina i Czeladzi, doszło do awarii kotła parowego, a dzień wcześniej - do awarii wymiennika ciepła. Trwają prace naprawcze. Wznowienie dostaw ciepła ma nastąpić pod koniec tego tygodnia - wynika z informacji firmy.

Zdjęcie ilustracyjne / Zbigniew Meissner / PAP

"Pragniemy zapewnić, że nasze zespoły techniczne pracują nieustannie, wykorzystując wszelkie dostępne środki, aby jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie zakładu" - podała spółka EC Będzin Wytwarzanie w poniedziałkowym komunikacie.

Dzień wcześniej w elektrociepłowni doszło do uszkodzenia wymiennika ciepła, która nie ma bezpośredniego związku z poniedziałkową awarią kotła. "Obecna sytuacja jest oddzielnym zdarzeniem i nie ma żadnego związku z wcześniejszymi kwestiami technicznymi" - poinformowała spółka.

Pełnomocnik zarządu EC Będzin ds. komunikacji Sławomir Kucharski powiedział, że w związku z problemami technicznymi elektrociepłownia czasowo zaprzestała dostaw ciepła, a jego dostarczanie do mieszkańców w całości przejęli operatorzy, czyli lokalne przedsiębiorstwa ciepłownicze, posiadające również własne źródła ciepła. Tym samym mieszkańcy nie powinni odczuć przestoju w elektrociepłowni.

"Jako producent ciepła, nasza rola sprowadza się do dostarczania energii cieplnej do sieci ciepłowniczej operatora systemu ciepłowniczego na terenie aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. W związku z tym, wszelkie problemy dotyczące ogrzewania w domach czy zakładach pracy powinny być kierowane bezpośrednio do zarządcy nieruchomości lub operatora systemu ciepłowniczego" - podała EC Będzin.

Przedstawiciele elektrociepłowni prognozują, że po zakończeniu naprawy wznowienie dostaw ciepła z EC Będzin do operatorów powinno nastąpić w końcu tego tygodnia.

Elektrociepłownia Będzin jest głównym producentem ciepła i energii elektrycznej w Zagłębiu Dąbrowskim. Należy do największych dostawców ciepła w regionie, z jego roczną produkcją na poziomie 1,6 mln gigadżuli. Podstawowymi produktami spółki są ciepło i prąd wytwarzane w kogeneracji. Dostawy mają charakter lokalny, a wytworzone ciepło w postaci gorącej wody i pary dostarczane jest dla sektora komunalnego i przemysłu w Zagłębiu. Poprzez system magistral ciepło dociera do odbiorców z Sosnowca, Będzina i Czeladzi.