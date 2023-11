Cieszę się, że porozumienie między Hamasem i Izraelem doprowadziło do zwolnienia zakładników i dostarczania większej ilości pomocy humanitarnej; wzywam do przedłużenia zawieszenia broni - oświadczył sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na konferencji prasowej w Brukseli.

Szef NATO Jens Stoltenberg / OLIVIER MATTHYS / PAP/EPA

Stoltenberg zabrał głos przed zaplanowanym na wtorek i środę spotkaniem szefów MSZ państw Sojuszu.

Cieszę się, że porozumienie między Hamasem i Izraelem doprowadziło do zwolnienia zakładników i dostarczania większej ilości pomocy humanitarnej. Wzywam do przedłużenia zawieszenia broni. To pozwoli na tak potrzebne wsparcie dla ludzi w Strefie Gazy i na zwolnienie większej liczby zakładników - powiedział.

Dodał, że cierpnie ludności pokazuje, jak ważne jest znalezienie politycznego rozwiązania konfliktu.

Stoltenberg: Istnieje ryzyko eskalacji

Obserwujemy ataki dronów i rakiet na pozycje amerykańskie w Syrii i Iraku, jak również ataki na statki handlowe. To pokazuje, że istnieje ryzyko eskalacji. Iran musi powstrzymać swoich sojuszników - powiedział Stoltenberg.

W listopadzie dron zaatakował bazę sił lotniczych Ain al-Asad na zachodzie Iraku, w której stacjonują siły międzynarodowe, w tym amerykańskie. Uszkodzona została infrastruktura obiektu.

Baza Ain al-Asad była atakowana już wcześniej; pod koniec października - przez rakiety z wieloprowadnicowych wyrzutni i drony. W październiku amerykańskie i inne zagraniczne siły w Iraku i Syrii były ostrzeliwane rakietami i dronami 23 razy. Większość ataków została skutecznie odparta.

Do wielu ataków przyznała się szyicka bojówka Kataib Hezbollah. Po ataku palestyńskiego Hamasu na Izrael 7 października Ahmad "Abu Hussein" al-Hamidawi, przywódca Kataib Hezbollah - wspieranej przez Iran szyickiej bojówki w Iraku - zagroził atakiem odwetowym na bazy amerykańskie, jeśli Stany Zjednoczone zainterweniują w wojnie między Hamasem a Izraelem. Zagroził także wystrzeleniem rakiet w cele izraelskie.

Szef NATO: Rosja używa migracji jako narzędzia

Szef NATO odniósł się także do sytuacji na granicy Finlandii i Rosji.

Jest za wcześnie, aby stwierdzić, do jakiego stopnia to, co się dzieje na granicy fińsko-rosyjskiej, jest tym samym, czego byliśmy świadkami na granicy z Białorusią. Jest to na pewno kolejny przykład tego, jak Rosja używa migracji jako narzędzia, by wywierać nacisk na kraje w Europie - mówił Stoltenberg.

Jestem w bliskim kontakcie z rządem Finlandii (..), dokładnie przyglądamy się temu, co się dzieje na ich granicy. Jestem pewien, że władze Finlandii są w stanie poradzić sobie z tą sytuacją same przy wsparciu unijnej agencji Frontex. Dotychczas nie było żadnego wniosku o większe zaangażowanie NATO w związku z tą sytuacją - dodał.

Lista zakładników

Izrael otrzymał listę zakładników, którzy w poniedziałek mają być uwolnieni ze Strefy Gazy przez palestyńską organizację terrorystyczną Hamas - poinformował portal Times of Israel. Na liście, według mediów izraelskich, jest 11 nazwisk.

Osoby te znajdą się na wolności po ponad 50 dniach, dzięki trwającemu od piątku rozejmowi w Strefie Gazy.

Rozejm w Strefie Gazy

Przerwa w walkach pomiędzy Izraelem i Hamasem umożliwiła trzy wymiany zakładników izraelskich i więźniów palestyńskich. Hamas uwolnił trzy grupy zakładników (po 13 osób), a Izrael wypuścił z więzień trzy grupy Palestyńczyków, skazanych za ataki na izraelskie siły bezpieczeństwa (po 39 osób).

Rozejm w Strefie Gazy ma trwać cztery dni i umożliwić uwolnienie łącznie 50 zakładników izraelskich i 150 więźniów palestyńskich. Rozejm może zostać przedłużony.

Porozumienie o wymianie dotyczy wyłącznie kobiet, dzieci i nastolatków. Zakładnicy - wśród których są także cudzoziemcy i osoby z podwójnym obywatelstwem - zostali uprowadzeni do Strefy Gazy podczas ataku Hamasu na Izrael 7 października br.