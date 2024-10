Ponad 150 używanych rowerów miejskich trafi do szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Sosnowcu (woj. śląskie). Pierwsze z nich przekazano dziś uczniom z Zespołu Szkół nr 2. To jedna z dwóch szkół w tym mieście, posiadających miasteczko ruchu drogowego.

Przekazanie rowerów dawnego Sosnowieckiego Roweru Miejskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu / Michał Meissner / PAP

Z jednośladów korzystali wcześniej mieszkańcy i turyści w ramach Sosnowieckiego Roweru Miejskiego. Program ten został jednak zastąpiony przez Metrorower.

Sprawdziliśmy stan rowerów, poddaliśmy je serwisowi i te, które są w pełni sprawne, postanowiliśmy przekazać. Szkoły będą mogły je wykorzystać na przykład do nauki w ramach przygotowania do egzaminu na kartę rowerową. Jeśli będzie taka chęć, to uczniowie będą mogli z nich korzystać w codziennych podróżach pomiędzy szkołą a domem - wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Rowery będą doskonałym dopełnieniem miasteczka ruchu drogowego, które znajduje się na tyłach szkoły. Uczniowie będą mieli możliwość praktycznej nauki w bezpiecznym miejscu - dodaje wiceprezydent Sosnowca Michał Wcisło.

Do przekazania jest jeszcze ponad 100 rowerów. Szkoły dostają je bezpłatnie.