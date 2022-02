Mateusz Morawiecki zapewne będzie otwierał listę wyborczą w Katowicach - przyznają lokalni działacze PiS, choć jednocześnie zastrzegają, że listy wyborcze partii jeszcze się nie tworzą. Temat przyśpieszonych wyborów wraca w przestrzeni medialnej co jakiś czas, choć i rządzący, i opozycja przyznają, że wcześniejsze głosowanie nie jest im na rękę.

Okręg 31 (Katowice, Chorzów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy i powiat bieruńsko-lędziński) - 12 mandatów.

Prawo i Sprawiedliwość

Mateusz Morawiecki podczas pokazowej lekcji informatyki w Zespole Placówek Oświatowych w miejscowości Zatory / Paweł Supernak / PAP

Listy wyborcze naszej partii jeszcze nawet się nie tworzą. Jest za wcześnie, aby o tym mówić. Wybierając odpowiednie nazwiska, będziemy sprawdzać kto w regionie jest aktywny, a kto nie - mówi Bolesław Piecha, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Rybnika. Pytany o to, czy premier Mateusz Morawiecki będzie ponownie kandydował z list tej partii w okręgu nr 31., czyli m.in. z Katowic, Rudy Śląskiej i Chorzowa odpowiada krótko: Raczej tak.

Posłem z tego samego okręgu, co premier jest Jerzy Polaczek, który w parlamencie jako poseł ze Śląska zasiada nieprzerwanie od 1997 r. W przeszłości startował z różnych miejsc na listach wyborczych PiS-u i zawsze z sukcesem. Jeśli zdrowie pozwoli, będę się zastanawiał nad startem także w nadchodzących wyborach - mówi poseł. Pytany o ewentualny start premiera ze Śląska odpowiada, że jeśli Mateusz Morawicki się zdecyduje, zapewne będzie otwierał listę wyborczą.

Mandat poselski z tego okręgu zdobył Michał Wójcik z Solidarnej Polski, o którym Wojciech Szarama, jeden z liderów PiS-u na Śląsku, mówi, że to kluczowa postać w ugrupowaniu Zbigniewa Ziobry, minister, polityk bardzo aktywny, dlatego zapewne nie zabraknie dla niego miejsca na listach wyborczych.

Tej pewności politycy PiS-u nie mają natomiast, jeśli chodzi o ewentualny ponowny start Andrzeja Sośnierza, który przestał być w Sejmie członkiem klubu PiS. Poseł Sośnierz musi sam zdecydować, jakie chciałby prezentować poglądy -mówi jeden z parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości.

1. Mateusz Morawiecki

Koalicja Obywatelska

Borys Budka / Piotr Szydłowski / RMF FM

Naturalnym kandydatem numer jeden Koalicji Obywatelskiej w okręgu wydaje się Borys Budka, który w wyborach w 2019 roku przegrał tylko z premierem Mateuszem Morawieckim. Budka uzyskał o ok. 34 tys. głosów mniej niż premier. Czy będzie kandydował?

Nie wykluczam startu w wyborach - mówi Budka, choć zaznacza, że może pojawią się inne zadania. Na razie o konkretach dotyczących list wyborczych polityk nie chce mówić. Listy nie są tworzone. Nie wiadomo, w jakiej konfiguracji pójdziemy do wyborów - podkreśla Borys Budka. Polityka to gra zespołowa. Listy będą tworzone w zespołach. Nie będę na ten temat rozmawiał - ucina przewodniczący Klubu Parlamentarnego KO.

1. Borys Budka

Okręg 32 (Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec oraz powiatów: będziński, zawierciański ) - 9 mandatów

Prawo i Sprawiedliwość

Od kilkunastu lat nieprzerwanie posłem PiS-u z Zagłębia jest Ewa Malik.

Na dzisiaj mogę powiedzieć, że będę startować w najbliższych wyborach, ale nie wiem, co w czasie, który przed nami może się jeszcze zdarzyć. Dlatego nie jestem w stanie teraz jednoznacznie określić, kto w naszym regionie będzie numerem jeden, kto dwójką, a kto trójką. Jak dodaje posłanka, wszelkie decyzje dotyczące ostatecznego kształtu list regionalnych i tak będą zapadać w Warszawie.

1. Ewa Malik

Koalicja Obywatelska

Poseł i były marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa może być numerem jeden w okręgu w najbliższych wyborach parlamentarnych. Ma duże poparcie członków Platformy Obywatelskiej. Jesienią ubiegłego roku po raz kolejny zdecydowanie wygrał wybory na szefa PO regionu śląskiego. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku zdobył ponad 18 700 głosów.

Działacze PO na razie jednak twierdzą, że o tworzeniu list wyborczych jeszcze nie myślą. Przede wszystkim tworzymy listę obywatelskiej kontroli wyborów - mówi Mateusz Bochenek, poseł KO z okręgu nr 32. Chodzi o osoby, które będą reprezentować ugrupowanie w lokalach wyborczych i dopilnują, by głosowanie odbyło się uczciwie.

Mateusz Bochenek dostał się do Sejmu w 2019 roku, zdobywając głosy ponad 15 400 osób. Teraz mówi, że nie zastanawiał się jeszcze, czy będzie kandydował ponownie. Bardzo intensywnie pracujemy nad programem wyborczym - mówi Bochenek, ale zaznacza, że na tworzenie list wyborczych jest jeszcze dużo czasu. Do konkretnych miejsc na tych listach nie przywiązuje wagi. Nie chce więc mówić, kto mógłby być "jedynką" w jego okręgu.

Czy możliwe byłoby postawienie na znane nazwisko spoza regionu? Jestem zwolennikiem tego, by w okręgach startowali przedstawiciele miast wchodzących w skład okręgu - mówi Bochenek. Uważam, że należy pójść do wyborów jak najszerszym blokiem opozycji - dodaje poseł.

1. Wojciech Saługa

Nowa Lewica

Posłem z Zagłębia jest Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. Rzecznik ugrupowania Artur Jaskulski nie wyklucza ponownego startu posła z tego samego okręgu, ale dodaje także, że ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.

Okręg 29 (Bytom, Gliwice, Zabrze oraz powiaty gliwicki i tarnogórski) - 9 mandatów

Prawo i Sprawiedliwość

Z rejonu Bytomia, Gliwic i Zabrza posłem od lat jest Barbara Dziuk. Pytana o listy wyborcze odpowiada, że takich decyzji można spodziewać się najwcześniej za rok. A czy sama będzie kolejny raz startować? Tu odpowiedź jest krótka:

Zawsze jestem gotowa do pracy.

Wojciech Szarama, jeden z kluczowych polityków PiS-u w regionie i poseł wybrany w tym okręgu, nie chce jednoznacznie mówić o swoich ewentualnych szansach i starcie w najbliższych wyborach, choć tego oczywiście nie wyklucza. A pytany o inne nazwiska, mówi: Myślę, że w 80 procentach na listach wyborczych znajdą się te osoby, które startowały w ostatnich wyborach. W 2019 roku listę otwierała Bożena Borys-Szopa.

1. Bożena Borys-Szopa

Koalicja Obywatelska

W okręgu nr 29 Marta Golbik w ostatnich wyborach zdobyła ponad 35 100 głosów. Kiedyś związana z Nowoczesną, od 2017 roku z PO. Może ponownie wystartować w wyborach, choć twierdzi, że jeszcze o tym nie myślała. Z poparciem uzyskanym w 2019 roku może być numerem jeden w okręgu. Mówi, na tworzenie list wyborczych jest jeszcze za wcześnie. Skupiamy się na dopilnowaniu uczciwości wyborów. Szukamy ludzi, którzy się tym zajmą - podkreśla Marta Golbik.

Jest zwolenniczką pójścia do wyborów w szerokim bloku opozycji i wystawienia na listach osób związanych z regionem. Uważa, że stawianie na znane, mocne nazwiska z innych części kraju może być dobre na krótką metę. Odnosząc się do ewentualnego startu w wyborach premiera Mateusza Morawieckiego z województwa śląskiego, podkreśla, że drugi raz może się to nie udać. Chwilowo to dobrze wyglądało. Niektórzy mogli poczuć, że Śląsk został doceniony - mówi Golbik i dodaje, że z biegiem czasu okazało się, że premier nie zna i "nie czuje" problemów regionu.

1. Marta Golbik

Polska 2050

Michał Gramatyka / Michał Dukaczewski / RMF FM

Przedstawiciele tego ugrupowania obecnie wskazują na dwie osoby, które mogą pojawić się na listach wyborczych. To Michał Gramatyka oraz Mirosław Suchoń. Obaj są już parlamentarzystami z województwa śląskiego. Tworząc listy wyborcze, ugrupowanie to zamierza bazować na ludziach pochodzących z danego regionu czy okręgu.

W wyborach parlamentarnych będziemy startować pierwszy raz, dlatego praktycznie wszystko musimy przygotowywać od zera -mówi jeden z liderów tego ugrupowania w Śląskiem Szymon Danielczyk.

Michał Gramatyka został posłem w 2019 roku z listy Koalicji Obywatelskiej. W okręgu nr 31 zdobył ponad 9300 głosów. Teraz związany jest z Polską 2050. Czy będzie startował w następnych wyborach? Po to poszedłem do polityki - mówi Gramatyka. Twierdzi, że listy wyborcze są już przygotowywane, choć jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Pytany o możliwość "transferu" znanego nazwiska z innego regionu odpowiada: Wszystko jest możliwe.

1. Michał Gramatyka