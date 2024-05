Trzy osoby zostały zatrzymane w sprawie strzelaniny w Libiążu, do której doszło w poniedziałek, 27 maja. "Ta niebezpieczna sytuacja wydarzyła się rano w rejonie szkoły" - przekazała policja. Informacje w tej sprawie zebrała reporterka RMF FM, Agata Nurek.

Zdjęcie poglądowe / PAP/Przemysław Piątkowski / PAP

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w okolice Zespołu Szkół w Libiążu, który znajduje się na ul. Górniczej 3, miał podjechać biały samochód. To z niego padł strzał lub strzały, bo to nie jest jeszcze ustalone. Do zdarzenia miało dojść rano, około godz. 7.30.

Kula, która trafiła w nogę 19-latka, najprawdopodobniej była gumowa. Nastolatkowi na szczęście nic się nie stało.

Policji udało się natomiast zatrzymać sprawców. Na razie nie jest znany ich wiek, nie wiadomo także czy znali 19-latka, a jeśli tak, to co ich z nim łączyło.

Jak poinformowała policja, dziś trwają przesłuchania świadków, natomiast przeprowadzenie czynności z zatrzymanymi zaplanowane są na wtorek, 28 maja.