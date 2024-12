​Biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Marek Szkudło został administratorem tej archidiecezji - podała w poniedziałek kuria metropolitalna. Bp Szkudło będzie pełnił ten urząd do czasu kanonicznego objęcia archidiecezji przez nowego arcybiskupa katowickiego, którego mianuje papież.

Bp Marek Szkudło / Łukasz Kalinowski / East News

Wyznaczenie administratora to konsekwencja powołania dotychczasowego metropolity katowickiego Adriana Galbasa na urząd metropolity warszawskiego. W sobotę odbyło się kanoniczne objęcie przez abp. Galbasa archidiecezji warszawskiej, a następnie jego uroczysty ingres do archikatedry pw. św. Jana Chrzciciela.

W poniedziałek 16 grudnia kolegium konsultorów wybrało bp. Marka Szkudło administratorem archidiecezji katowickiej. Biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej będzie pełnił urząd do czasu kanonicznego objęcia archidiecezji przez nowego arcybiskupa katowickiego, którego mianuje Ojciec Święty - poinformował rzecznik archidiecezji katowickiej ks. Rafał Bogacki.

Marek Szkudło urodził się 28 lutego 1952 r. w Cielmicach, obecnej dzielnicy Tychów. Chrzest i bierzmowanie przyjął w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tychach-Paprocanach. Studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie rozpoczął po zdaniu egzaminu dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym im. L. Kruczkowskiego w Tychach w 1971 r.

Napisał pracę magisterską pt. "Przysposobienie do życia w rodzinie - studium krytyczne". Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk biskupa katowickiego Herberta Bednorza 23 marca 1978 r. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Jako neoprezbiter pełnił posługę duszpasterską w parafii w Tychach-Paprocanach. Następnie był wikariuszem w parafiach: św. Małgorzaty w Lyskach (1978-1981) oraz św. Michała Archanioła w Katowicach (1981-1987). W 1987 r. został mianowany diecezjalnym wizytatorem katechetycznym. W tym czasie był także diecezjalnym duszpasterzem harcerzy oraz członkiem Diecezjalnej Komisji Liturgicznej.

W latach 1994-2012 pełnił urząd proboszcza parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. W tym okresie powierzano mu różne funkcje w archidiecezji katowickiej i w dekanacie Jastrzębie Górne. Był m.in. archidiecezjalnym duszpasterzem ludzi pracy oraz duszpasterzem górników. Od 12 grudnia 2012 r. był wikariuszem biskupim ds. stałej formacji kapłanów w archidiecezji katowickiej. Przewodniczył Komisji ds. Duchowieństwa oraz był członkiem Komisji Głównej i Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

13 grudnia 2014 r. papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym katowickim ze stolicą tytularną Wigry. Święcenia biskupie przyjął 6 stycznia 2015 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Na dewizę biskupią wybrał słowa: "In te Domine speravi" (W Tobie, Panie, zaufałem). Ówczesny metropolita katowicki, abp Wiktor Skworc, powierzył mu m.in. prowadzenie spraw personalnych kapłanów. Należy do archidiecezjalnej Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. W ramach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Zespołu ds. Sanktuariów. Jest honorowym obywatelem Jastrzębia-Zdroju.