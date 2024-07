Badanie DNA próbki pobranej z ciała mężczyzny, znalezionego w zeszłym tygodniu w Dąbrowie Zielonej pod Częstochową, potwierdziły, że to poszukiwany za zabójstwo Jacek Jaworek. Sekcja zwłok wykazała, że zginął on od strzału w głowę. Prokuratura przyjmuje, że było to samobójstwo. Mężczyzna od trzech lat był poszukiwany za zastrzelenie brata, jego żony i 17-letniego syna. Zbrodnia popełniona w Borowcach wstrząsnęła Polską w lipcu 2021 roku.

Miejsce znalezienia zwłok Jacka Jaworka / Marcin Buczek / RMF FM Zobacz również: Ciało w Dąbrowie Zielonej. Znamy wyniki sekcji zwłok

Prokurator: Dowody wskazują, że to może być Jacek Jaworek Jacek Jaworek nie żyje – potwierdziły to badania DNA W piątek 19 lipca w Dąbrowie Zielonej koło Częstochowy, obok boiska lokalnego klubu sportowego, przypadkowe osoby odnalazły ciało mężczyzny z raną postrzałową głowy. Pierwsze wnioski z oględzin wskazały, że mężczyzna popełnił samobójstwo; śledczy na miejscu zabezpieczyli broń palną. Okoliczności śmierci mężczyzny potwierdziła przeprowadzona we wtorek w zakładzie medycyny sądowej we Wrocławiu sekcja zwłok. W trakcie sekcji na ciele mężczyzny nie ujawniono innych obrażeń, zwłaszcza takich, które mogłyby doprowadzić do zgonu - poinformował prok. Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Zaznaczył wówczas, że na potwierdzenie, czy zmarły to rzeczywiście Jacek Jaworek. trzeba jeszcze poczekać. Dziś jest już pewne, że to jego ciało zostało znalezione w Dąbrowie Zielonej. Potwierdziły to badania DNA. W toku śledztwa prokurator uzyskał opinię biegłego z zakresu badań genetycznych dotyczącą porównania profilu próbki DNA, która została pobrana ze zwłok, z profilem DNA poszukiwanego Jacka J. Na podstawie tej opinii ustalono, że zwłoki mężczyzny ujawnione (...) w miejscowości Dąbrowa Zielona są zwłokami Jacka J. - powiedział rzecznik częstochowskiej prokuratury prok. Tomasz Ozimek. Takie domniemania pojawiały się już od piątku. Po pierwsze, Dąbrowę Zieloną od Borowców (miejsca popełnienia przez niego zbrodni - red.) dzieli dystans zaledwie ok. 5 kilometrów. Zbieżny jest też termin - do zbrodni doszło 10 lipca, a ciało odnaleziono 19 lipca. Po drugie, gdy za poszukiwanym rozsyłano list gończy, wymieniano w nim znak szczególny - kilkucentymetrowe znamię na plecach. Z niepotwierdzonych informacji wynikało, że na znalezionych w piątek zwłokach takie właśnie znamię miało się znajdować. Zgadzały się też waga i wzrost. Jacek Jaworek poszukiwany od 3 lat za potrójne zabójstwo Dom w Borowcach, w którym w lipcu 2021 roku doszło do rodzinnego dramatu / Waldemar Deska / PAP Jacek Jaworek był od trzech lat poszukiwany. Był podejrzanego o zamordowanie w lipcu 2021 roku trzech osób w Borowcach koło Częstochowy. Tam w domu jednorodzinnym wezwani do awantury domowej policjanci znaleźli ciała 44-letniego małżeństwa oraz ich 17-letniego syna. Ofiary zostały zastrzelone. Przeżył tylko młodszy, 13-letni syn, który zdołał się najpierw ukryć, a potem uciec. Śledczy ustalili, że sprawcą zbrodni był brat 44-latka, Jacek Jaworek. Mężczyzna mieszkał z rodziną po opuszczeniu zakładu karnego, gdzie trafił za uchylanie się od płacenia alimentów. Tuż po popełnieniu zbrodni uciekł. Był poszukiwanym listem gończym, także przez Interpol. Za pomoc w jego odnalezieniu wyznaczono nawet nagrodę. Nie wiadomo, gdzie mężczyzna ukrywał się przez trzy lata. Jedna z hipotez mówi, że opuścił Polskę i wyjechał do Austrii lub Niemiec. Zobacz również: Zmiany w kursowaniu tramwajów na rondzie Reagana

