Poprawia się sytuacja w związku z awarią wodociągową w Piekarach Śląskich. Doraźnie przywrócono dostawy wody do odbiorców, w najbliższych godzinach mieszkańcy muszą się jednak liczyć z niższym ciśnieniem w kranach – podało w poniedziałek po południu Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów (GPW). "Prawie wszyscy mieszkańcy miasta mają już wodę w kranach" - informowało wcześniej MPWiK w Piekarach. Po mieście krążą beczkowozy z wodą pitną. Wody nie mieli też mieszkańcy sąsiednich miast.

Awaria wodociągowa w Piekarach Śląskich / Jacek Skóra / RMF FM

Prace naprawcze na pękniętym wodociągu potrwają prawdopodobnie do wtorkowego rana, nie będą one jednak miały wpływu na ciągłość dostaw - zapewnia spółka.

Jak podali przedstawiciele GPW i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich (MPWiK), dostawy wody udało się przywrócić dzięki doraźnym działaniom, polegających na przekierowaniu dostaw wody z innych punktów dostępowych. Wszyscy dotknięci tą awarią mają już wodę lub za chwilę będą - powiedział po południu rzecznik GPW Maciej Zaremba.

Jak dodał, służby pracujące na miejscu awarii odkopały uszkodzony fragment wodociągu, jest on teraz spawany, te prace mogą potrwać kilkanaście godzin. Później opróżniony obecnie kilometrowy odcinek wodociągu zostanie ponownie napełniony i włączony do magistrali, po uprzednim przepłukaniu go. Przyjmujemy, że jutro będzie funkcjonował tak, jak przed awarią - dodał rzecznik.

Około południa udrożniono także ruch samochodów w rejonie ul. Bytomskiej w Piekarach Śląskich, gdzie kilka godzin wcześniej wskutek poważnej awarii wodociągu powstało duże rozlewisko.

Urząd Miasta w Piekarach Śląskich i przedstawiciele MPWiK zaznaczyli, że z powodu przekierowania zasilania w najsłabszych punktach sieci wodociągowej może dojść do kolejnych awarii i przerw w dostawach wody. Do takich lokalnych awarii doszło przy ul. Ziętka i przy ul. Kalwaryjskiej. Pierwsza z nich została usunięta wczesnym popołudniem - podało MPWiK.

Dla zapewnienia dostaw czystej wody w kilku miejscach w Piekarach Śląskich zostały ustawione beczkowozy, dodatkowo jeden beczkowóz objeżdża cały teren Centrum i dzielnicy Szarlej, w zależności od zgłoszeń mieszkańców. Jak przekazał magistrat, beczkowozy będą stały we wskazanych miejscach - m.in. przy ul. Bytomskiej - do godz. 22 w poniedziałek. Później woda będzie dowożona na zgłoszenia telefoniczne.

Do poważnej awarii, której uległ wodociąg GPW o średnicy 800 mm, doszło w poniedziałek przy ul. Bytomskiej w rejonie Vendo Park w Piekarach Śląskich. Dotknęła ona wielu mieszkańców, nie tylko Piekar Śląskich, ale też Bytomia, Radzionkowa, Bobrownik, Świętochłowic, Chorzowa, północnej części Rudy Śląskiej oraz Świerklańca. Powstałe w miejscu pęknięcia rury rozlewisko na kilka godzin utrudniło też ruch samochodowy.

