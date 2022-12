Akcja Centralnego Biura Śledczego Policji w Zabrzu. Policjanci weszli tam do jednego z mieszkań, gdzie m.in. znaleziono broń. W czasie akcji doszło też do kolizji policyjnego pojazdu.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Policjanci podejrzewali, że mężczyzna może mieć broń i mógłby jej użyć. Dlatego na miejsce pojechali także kontrterroryści oraz negocjatorzy.

Początkowo mężczyzna nie chciał otworzyć, ale po rozmowie z negocjatorem wyszedł z mieszkania.

Jednocześnie kontrterroryści wyważyli drzwi do garażu należącego do mężczyzny. CBŚP informuje obecnie o zabezpieczeniu m.in. różnych jednostek broni. Szczegółów samej akcji nie ujawnia.

W czasie akcji doszło do kolizji. Kierowca specjalnego pojazdu policyjnego próbował włączyć się do ruchu. Wtedy doszło do zderzenia z autem osobowym. Nikt nie został ranny.