5 osób zginęło po dwóch nocnych wybuchach metanu w kopalni Pniówek w Pawłowicach na Śląsku. Ponad 20 osób zostało rannych, a 7 nadal jest poszukiwanych. Po godzinie 9 pojawiła się informacja, że akcja ratunkowa - z powodów bezpieczeństwa - została wstrzymana. Pod ziemią trwają prace związane z budową zapory pyłowej.

Kopalnia Pniówek / Zbigniew Meissner / PAP

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ratownicy znaleźli się w strefie zagrożenia życia" - Jerzy Markowski o tragedii w kopalni Pniówek

Akcję ratowniczą wstrzymano, bo stężenie metanu pod ziemią jest zbyt wysokie. Akcja ratownicza została wstrzymana do czasu odbudowy zapory pyłowej, zabezpieczającej przed wybuchem metanu bazę ratowniczą - poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa.

Na razie nie wiadomo, kiedy akcja zostanie wznowiona. Zdecydują o tym specjaliści.

Sprawę zbada prokuratura i WUG

Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. Będzie onoChodzi o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci wybuchu, które skutkowało śmiercią. Art. 220 kk mówi natomiast o niedopełnieniu obowiązków w zakresie bhp i narażeniu w ten sposób pracowników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Na miejscu są wykonywane czynności pod nadzorem prokuratora. Już na tym etapie zabezpieczana jest dokumentacja. Te prace są oczywiście warunkowane trwającą akcją ratunkową - nie możemy oczywiście wykonywać czynności, które by ją w jakikolwiek sposób zakłócały - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Joanna Smorczewska.



Niezależnie od prokuratury, przyczyny i okoliczności wypadku będzie wyjaśniał też Wyższy Urząd Górniczy.

W jakim stanie są poszkodowani górnicy?

Obrażenia górników z kopalni Pniówek, którzy trafili do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich są ciężkie, a rokowania poważne - poinformowali lekarze.



Górnicy mają oparzenia drugiego, trzeciego, a niektórzy także czwartego stopnia, u większości potwierdzono też oparzenia dróg oddechowych. Po diagnostyce i zaplanowaniu leczenia trafili do komory hiperbarycznej, kolejni będą do komory kierowani, u najciężej oparzonych, z największymi powierzchniami oparzeń będziemy zakładać hodowle komórek skóry. Rokowania są poważne. (...) Minęło dopiero kilka godzin od urazu, choroba oparzeniowa dopiero się rozwija - powiedział Przemysław Strzelec z siemianowickiej placówki.



Rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej Sławomir Starzyński / Zbigniew Meissner / PAP

Górnicy wymagają wielokrotnych zabiegów operacyjnych, drobiazgowej diagnostyki i leczenia w komorze hiperbarycznej. Leczenie w takiej komorze zmniejsza obrzęk i ryzyko pogłębienia oparzenia, poprawia ukrwienie tkanek i rokowanie, przyśpiesza też gojenie dróg oddechowych, ograniczając powikłania.



Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń dr Mariusz Nowak poinformował, że większość przewiezionych tam górników z Pniówka to ludzie młodzi, dwudziestokilkuletni. Są wśród nich też osoby ok. 40 roku życia. Leczenie ciężkich oparzeń to długi proces, trwający od kilku do kilkunastu tygodni. Najpierw długi okres rekonwalescencji, potem rehabilitacji - podkreślił.



Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich / Zbigniew Meissner / PAP

Dwa wybuchy pod ziemią

Do pierwszego wybuchu metanu w kopalni Pniówek doszło tuż po północy. W rejonie ściany wydobywczej pracowało wtedy 42 górników. Po pierwszym wybuchu metanu doszło również do wybuchu wtórnego na poziomie 1000 metrów.

Przed godziną ósmą rano pojawiła się informacja, że ratownicy odnaleźli ciała dwóch osób poszukiwanych w śląskim zakładzie. Przed godziną 10 poinformowano o trzeciej ofierze. Kilkanaście minut później na Twitterze wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin napisał o czwartej ofierze wybuchu.

Premier Mateusz Morawiecki przed kopalnią Pniówek / Zbigniew Meissner / PAP

Informację o piątej ofierze podał po godz. 14 premier Mateusz Morawiecki. Słowa grzęzną w gardle, bo wiemy już, że pięć osób nie żyje, siedem jest jeszcze uwięzionych w chodnikach kopalni. Prócz tego jest ponad 20 osób w szpitalu z ciężkimi poparzeniami - mówił szef rządu. Wiemy, że ofiarą tej akcji ratunkowej na pewno padł też ratownik. Ratownicy pięknie mówią, że idą zawsze po żywego człowieka i zawsze się trzeba starać dotrzeć jak najszybciej do tych ludzi, ale sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo ciężka - przyznał.

Zastępca prezesa ds. technicznych i operacyjnych kopalni Edward Paździorko zaznaczył, że "na bieżąco są analizowane zagrożenia dotyczące możliwości pracy zastępów ratowniczych w rejonie". Jego zdaniem, "doszło do uszkodzenia pewnych zabezpieczeń, które zabezpieczają ratowników". Obecnie w strefie zagrożenia nie prowadzimy żadnych działań. Te działania oczywiście będą wznowione - podkreślił.