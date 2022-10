Śląscy strażacy mają nowy i bardzo nowoczesny sprzęt. Dziś oficjalnie w Katowicach zaprezentowano 10 specjalnych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Razem z wyposażeniem warte są prawie 27 milionów złotych.

Nowe wozy strażackie w KW PSP w Katowicach / Marcin Buczek / RMF FM

Strażacy w Śląskiem mają nowe, warte prawie 27 milionów złotych, wozy ratowniczo-gaśnicze. Jest ich 10 i dziś oficjalnie zaprezentowano je w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Wozy bardzo specjalistyczne do dekontaminacji, wozy chemiczne - czyli te jednostki, które generują bardzo duży koszt zakupu, ale są wyjątkowo profesjonalnymi pojazdami do wyjątkowych okoliczności, do których straż pożarna jest zobowiązana jeździć. One często się nie będą zdarzały, oby nigdy się nie zdarzały, ale taki sprzęt jest absolutnie niezbędny - powiedział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Jak mówią strażacy, platforma z podnośnikiem może służyć zarówno do ewakuacji, jak i do działań gaśniczych, ma ona udźwig do pół tony i może zostać podniesiona na wysokość 68 metrów, można ją kierować zdalnie.