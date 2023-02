Krzysztof Żaba został powołany przez ministra kultury Piotra Glińskiego na p.o. dyrektora Muzeum - Zamku w Łańcucie. Zacznie kierować tą placówką już 25 lutego. Po ponad 30 latach z szefowania muzeum zrezygnował Wit Karol Wojtowicz.

Krzysztof Żaba ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Rzeszowskim, podyplomowe studia menedżerskie oraz podyplomowe studia zamówienia publiczne. Pracę w muzeum w Łańcucie rozpoczął w 2010 r.

Od 2020 r. Żaba pełnił funkcję zastępcy dyrektora. Do jego obowiązków należała m.in. ścisła współpraca z dyrektorem i pozostałą kadrą kierowniczą w kierowaniu całością pracy muzeum.

Wit Karol Wojtowicz - odchodzący dyrektor łańcuckiego muzeum - podziękował ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego Piotrowi Glińskiemu za ostatnie lata współpracy. Dziękuję za wsparcie i przychylność. To była bardzo dobra, owocna współpraca, dzięki której udało nam się zrealizować wiele ważnych projektów - powiedział.

Pańskie zasługi dla polskiego dziedzictwa narodowego są, nie tylko w mojej opinii, nie do przecenienia - mówił szef resortu kultury, zwracając się do Wojtowicza. Niezaprzeczalnie współtworzył Pan to miejsce, wkładając wiele wysiłku i osobistego zaangażowania w to, aby całemu zespołowi pałacowo-parkowemu nadać obecny kształt i charakter, odtwarzając świetność tej jednej z najwspanialszych rezydencji w Polsce - podkreślił Gliński.

Krzysztof Żaba będzie pełnił obowiązki dyrektora łańcuckiego muzeum do czasu wyłonienia kandydata na dyrektora w konkursie - ale nie dłużej niż do 30 listopada 2023 r.

