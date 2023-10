18-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego zginął w sobotę na stadionie w Medyce. Mężczyzna przygotowywał murawę do niedzielnego meczu. Szczegóły wypadku są ustalane przez policjantów pod nadzorem prokuratora.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowała oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu mł. asp. Joanna Golisz, policja otrzymała zgłoszenie o nieszczęśliwym wypadku ok. godz. 12.30.

"W trakcie prac przygotowujących boisko do niedzielnego meczu piłkarskiego na stadionie w Medyce doszło do tragicznego wypadku. Zginął 18-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego. Policjanci ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia" - dodała.

Policjantka zaznaczyła, że na razie nie wiadomo, jak doszło do wypadku, to zostanie ustalone. Wiadomo, że mężczyzna kierował traktorem, do którego przymocowany był wał do równania boiska.

Mężczyzna był reanimowany na miejscu, mimo tego zmarł.