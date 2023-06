Mieszkańcy i turyści odwiedzający malowniczą miejscowość Gorajec na Podkarpaciu mogą korzystać z nowej atrakcji turystycznej - spotkania z pięknymi i wyjątkowymi konikami polskimi. W ostatnich miesiącach otwarto tam nową zagrodę, która stała się domem dla tych kultowych polskich koni.

/ Materiały prasowe

Zagroda, położona na gorajeckim ekoszlaku w urokliwym otoczeniu przyrody, zapewnia bezpieczne i przyjazne środowisko dla koników polskich. Można tu obserwować ich codzienne życie, podziwiać ich elegancję i siłę, a także dowiedzieć się więcej o historii i znaczeniu tej rodzimej rasy koni.

W zagrodzie znajdują się wygodne miejsca obserwacyjne, z których można podziwiać koniki z bliska.

Przy zagrodzie zorganizowane zostaną edukacyjne programy dla dzieci i młodzieży, aby przekazać im wiedzę o tej cennej rasie koni.

/ Materiały prasowe

Zagroda to idealne miejsce na turystycznej mapie Roztocza. Jest to nie tylko atrakcja dla miłośników koni, ale także dla wszystkich, którzy cenią piękno natury i lokalną kulturę.

Niezwykła rasa

Konik Polski, znany również jako hucuł, to rodzima rasa koni pochodząca głównie z polskich Karpat. Jest to mały, ale silny i wytrzymały koń, który od wieków był wykorzystywany do różnych zadań, zarówno jako wierzchowiec, jak i zwierzę robocze.

Koniki Polskie są znane z swojej inteligencji, życzliwości i zdolności adaptacyjnych. Są to konie wytrzymałe, które dobrze radzą sobie w trudnym terenie górskim i doskonale przystosowują się do zmieniających się warunków atmosferycznych. Są też zrównoważone i posiadają silny instynkt samozachowawczy.

Ekoszlak w Gorajcu

Ekoszlak - Poznawczy Szlak Dziecięcy to gorajecki szlak edukacyjny, który ma na celu połączenie nauki i zabawy dla dzieci w zakresie przyrody i ochrony środowiska. Na takim szlaku dzieci mają możliwość poznania różnych gatunków roślin i zwierząt, zrozumienia ekosystemów oraz roli, jaką odgrywa człowiek w ich ochronie.

W Gorajcu na Eko szlaku znajduje się mnóstwo atrakcji, takich jak czatownia, tory przeszkód, punkt echo, karmniki dla ptaków, czy mural rysia Bohuna.