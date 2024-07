2 osoby zostały poszkodowane w wyniku wybuchu samochodowej butli z gazem. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada poinformował, że do wypadku doszło we wtorek po południu w Przeworsku, ok. 50 km od Rzeszowa na Podkarpaciu.

Zdjęcie ilustracyjne / Marek BAZAK/East News / East News Reporter RMF FM Krzysztof Zasada poinformował, że po wybuchu samochodowej butli z gazem w Przeworsku dwie osoby są poszkodowane. Jedna osoba ma poparzenia drugiego i trzeciego stopnia obejmujące 60% ciała. Została zabrana karetką na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii do Łęcznej. Drugi poszkodowany ma poparzone ok. 30% powierzchni ciała. Jest przewożony do placówki w Przeworsku. Artykuł w trakcie aktualizacji.

Opracowanie: Magdalena Olejnik