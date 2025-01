"Mężczyzna wpadł do studni, przysypała go ziemia, na miejsce przyjechały grupy wysokościowe i poszukiwawczo-wydobywcze" - taką infomację dostaliśmy w sobotnie południe na Gorącą Linię RMF FM. Zdarzenie potwierdziła nam straż pożarna. Doszło do niego w miejscowości Golcowa w powiecie brzozowskim na Podkarpaciu.

/ Redakcja Internetowa / RMF FM

W miejscowości Golcowa w województwie podkarpackim doszło do groźnego zdarzenia.

Na terenie budowy osunęła się ziemia. Mężczyzna wpadł do studni i został częściowo przysypany.

Na miejscu jest 21 zastępów straży pożarnej, ponieważ ewakuacja mężczyzny nie jest prosta - ziemia może znów się osunąć.

Na chwilę obecną ten mężczyzna jest przysypany gdzieś do wysokości pasa. Zszedł w dół do prac ręcznych - do zdarzenia doszło podczas budowy studni - tzw. zwykłej, wodnej, kopanej. W momencie zejścia do tej studni, osunęła się ziemia i mężczyzna został przysypany. W tej chwili trwa akcja odkopywania go i dotarcia do niego w taki sposób, by można go było ewakuować - powiedział RMF FM kpt. Wojciech Sobolak z Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie.

Trwa także akcja zabezpieczania całego wykopu drewnianymi stemplami. Teren jest bardzo niestabilny, w każdej chwili może dojść do kolejnego osunięcia się ziemi - dodał kpt. Wojciech Sobolak.