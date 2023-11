Władze Rzeszowa wybrały wykonawcę Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki. Inwestycję zrealizuje firma Betonox Construction z Sopotu, która złożyła w przetargu najatrakcyjniejszą ofertę - blisko 164 mln zł.

Tak ma wyglądać nowy stadion / Materiały prasowe

Mamy dziś historyczny dzień. Możemy mieszkańcom przekazać, że wybraliśmy wykonawcę, który wybuduje w Rzeszowie nowy stadion - mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa. Przez wiele lat wydawało się, że jest to inwestycja z gatunku tych, o których głównie się mówi. Nam udało się doprowadzić to zadanie do momentu, w którym mamy już zabezpieczone pieniądze, wybranego wykonawcę i możemy ruszać z realizacją - dodał.

Wybrana w przetargu firma ma najpierw opracować dokumentację projektową stadionu i zbudować go do jesieni 2026 roku.

Rozstrzygnięcie przetargu / Materiały prasowe

Jak poinformował Urząd Miasta Rzeszowa obecnie finansowanie budowy wygląda następująco: miasto Rzeszów wyłoży - 90 mln zł, Ministerstwo Sportu i Turystki - 60 mln zł, samorząd województwa podkarpackiego 14 mln zł.

Dodatkowe środki, pozwalające rozstrzygnąć przetarg na PCLA, zabezpieczone zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ostatni wtorek przez rzeszowskich radnych. Ale musimy też wyraźnie podkreślić, że na wydanie kolejnych pieniędzy na ten projekt miasta już nie stać. Dlatego czynimy intensywne starania o to, aby pozyskać zewnętrzne pieniądze, które zasilą zarówno budżet tej inwestycji a także pomogą m.in. w zagospodarowaniu terenu wokół stadionu, w budowie drogi, w utrzymaniu obiektu - tłumaczył Konrad Fijołek.

Wicemarszałek Podkarpacia Piotr Pilch poinformował, że podczas wczorajszego posiedzenia największego klubu w Sejmiku Wojewódzkim debatowano o dodatkowym wsparciu dla tej inwestycji. I jest pełna zgoda na dołożenie do tego projektu 15 mln zł. Uchwała w tej sprawie będzie głosowana na Sejmiku pod koniec listopada. Mało tego, jeżeli będzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi, by jeszcze tę kwotę zwiększyć - zapowiedział Piotr Pilch (PiS).

Tak ma wyglądać nowy stadion / Materiały prasowe

PCLA powstanie w miejscu obecnego stadionu Resovii. Będzie jednym z najnowocześniejszych stadionów lekkoatletycznych w Polsce. Ma być przystosowany do organizowania zawodów rangi mistrzostw Polski seniorów czy też mistrzostw Europy U23, U20, U18. Stadion będzie wyposażony w 400 metrową bieżnię a także m.in. skocznie do skoku w dal, wzwyż, o tyczce oraz krytą, 150 metrową bieżnię.

Drugą funkcją stadionu będzie piłkarska. Obiekt spełni kryteria licencyjne Ekstraklasy i rozgrywek klubowych UEFA. Trybuny stadionu pomieszczą na zadaszonych miejscach siedzących minimum 7 947 widzów. Boisko do gry w piłkę nożną będzie z trawy naturalnej, wyposażone w system nawadniania i podgrzewania. Stadion będzie przystosowany także do organizacji wydarzeń kulturalnych, takich jak np. koncerty.