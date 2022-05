Około 300 zawodników wystartuje w sobotę, 14 maja, w ósmej edycji Ultramaratonu Podkarpackiego. Uczestnicy będą rywalizować na trasach o długości 30, 50, 70 i 115 km.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ultramaraton Podkarpacki jest organizowany od 2014 roku.

Jak powstał pomysł organizacji ultramaratonu?

Można śmiało już powiedzieć, że to wyjątkowe wydarzenie zyskało miano biegu kultowego. Takie są opinie na temat biegu, który co roku gromadzi na starcie czołowych zawodników. Impreza wyjątkowa, każdy znajdzie tu dystans dostosowany do swoich możliwości. Jestem przekonany, że ta edycja będzie niezapomniana i przejdzie do historii - mówi Marcin Stopa, sekretarz Rzeszowa.

Lucyna Sroka, dyrektor zawodów, wspomina, że idea wydarzenia zrodziła się wśród grupy przyjaciół, biegaczy.

Cytat Dla nas to również bieg kultowy, a pomysł zrodził się od idei obiegnięcia dookoła miasta Rzeszowa. Początkowo zawody organizowaliśmy na dystansach 115 i 70 km, ale teraz dodatkowo jest także 50 km i towarzyszący UP bieg na 30 km. W kalendarzu biegaczy z regionu to pozycja niemal obowiązkowa, ale mamy także mnóstwo zawodników z innych części kraju - mówi Lucyna Sroka.

Jaka jest trasa biegu?

Rywalizacja na dystansach 50, 70 i 115 km wystartuje z Rynku w sobotę o godz. 5 rano. Uczestnicy biegu na 30 km zostaną przewiezieni na start w rejon Lubeni, skąd wyruszą na trasę o godz. 8.30.

Z Rynku biegacze pod eskortą policji przebiegną ulicami Mickiewicza, Targową, Lwowską i Olbrachta do lasu na Słocinie. Stąd skierują się w stronę Tyczyna. W Lubeni, gdzie zaplanowano start biegu na 30 km, dłuższe dystanse się rozłączają. 50 km biegnie już w stronę Rzeszowa wzdłuż Wisłoka, a trasa 70 i 115 km prowadzi w stronę Zarzecza - wylicza Katarzyna Żebrakowska, zastępca dyrektora biegu.

W ultramaratonie mogą wziąć udział dzieci w wieku 4-8 lat

O godz. 11 wystartuje towarzyszący Ultramaratonowi Podkarpackiemu bieg dzieci w wieku 4-8 lat. Jego uczestnicy będą rywalizować na trasie o długości ok. 400 metrów, między Rynkiem a wieżą kościoła Farnego.

Biegi dzieci towarzyszą zawodom od VI edycji. Chcieliśmy urozmaicić pobyt w rejonie mety osobom czekającym na zawodników, swoich bliskich. Dzieciaki będą biegać w trzech grupach. Cieszy nas to, że z każdym rokiem frekwencja jest wyższa. W pierwszej edycji baliśmy się, że dzieci nie będą chciały biegać, a teraz regularnie jest ich ponad 100. Wszyscy dostaną pamiątkowe medale i niespodzianki, a najlepsi także dodatkowe nagrody - mówi Danuta Orlewska, organizująca bieg dzieci.

Start z najmłodszymi zawodnikami zapowiada Krystyna Stachowska, wiceprezydent Rzeszowa.

Zachęcam do licznego udziału w tym wydarzeniu. A za uczestników zawodów na dłuższych dystansach trzymam kciuki. Jestem pełna podziwu, jaki wysiłek wkładają w rywalizację i jak mierzą się z własnym charakterem - mówi Krystyna Stachowska.

Łącznie na czterech dystansach wystartuje w tym roku około 300 osób. Na metę w Rynku będą przybiegać w sobotę przez cały dzień, do późnych godzin wieczornych. Organizatorzy zachęcają do wspólnego kibicowania.