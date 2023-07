W centrum Rzeszowa powstanie wielofunkcyjne boisko sportowe. To kolejna inwestycja, którą mieszkańcy wybrali do realizacji w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa, to zadanie zdobyło 952 głosy podczas ubiegłorocznej edycji RBO. Boisko zostanie wybudowane w sąsiedztwie budynków mieszkalnych o nr 23,25,27,29,31 znajdujących się przy ul. Jagiellońskiej, w miejscu starego, asfaltowego.

Będzie miało wymiary 15 na 25 metrów i poliuretanową nawierzchnię. Użytkownicy będą mieli do dyspozycji dwie bramki do piłki nożnej, dwa kosze do koszykówki oraz zestaw do siatkówki. Przy boisku zostanie wybudowana trybuna dla 50 osób.

Przetarg na wybór wykonawcy został rozstrzygnięty. Zwyciężyła w nim firma z Rzeszowa, z którą podpisana została już umowa. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej boiska i jego budowa. Koszt inwestycji to 417 tys. zł. Obiekt ma być gotowy w ciągu sześciu miesięcy.

Obecnie - jak dodał Artur Gernand - trwa nabór propozycji do kolejnej edycji Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekty można zgłaszać do 21 lipca.

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej - www.rbo.erzeszow.pl.