​W bieszczadzkich lasach coraz więcej oznak zbliżającej się wiosny. Zakwitła śnieżyca wiosenna i cebulica dwulistna, wyrastają sasanki wielkokwiatowe i ciemiernik purpurowy. Piękno przedwiośnia - mówią leśnicy.

Albert Zawada / Albert Zawada / PAP

Cebulica dwulistna i śnieżyca wiosenna. Nic piękniejszego nie może nam się przytrafić w czasie tego szarego przedwiośnia - przekonuje Kazimierz Nóżka, leśniczy Nadleśnictwa Baligród.

Śnieżyca wiosenna to około 30-centymetrowa roślina, ma drobne, dzwonkowate białe kwiaty z żółtymi plamkami na końcu płatków. Cebulica dwulistna wyrasta do ok. 25 cm, ma niebieskie kwiaty, zebrane w grono przypominają hiacynt.

Leśnicy dodają, że z każdym dniem będzie przybywać kolorów.

Będą kwitnąć następne rośliny, ale takich okazów jak śnieżyce wiosenne w przyrodzie nie spotkacie - zapewnia Kazimierz Nóżka.

Już nieśmiało spod liści wyrastają sasanki wielkokwiatowe - z owłosionymi listkami i filetowo-karmazynowymi płatkami oraz ciemiernik purpurowy.