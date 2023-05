Rzeszowska pływalnia przy ulicy Matuszczaka będzie jedną z aren tegorocznych Igrzysk Europejskich. W obiekcie będą rywalizować skoczkowie do wody.

/ fot. Adam Lampart, Urząd Miasta Rzeszowa /

Rzeszowska pływalnia została oddana do użytku pod koniec zeszłego roku. To jeden z najnowocześniejszych w Europie kompleksów przystosowanych do uprawiania sportów wodnych. Codziennie trenują tu setki sportowców z wielu rzeszowskich klubów, w tym sekcja skoków do wody Stali Rzeszów.

Mając taki obiekt bez wahania wyszliśmy z propozycją współorganizacji Igrzysk. Bardzo się cieszę, bo to znakomita okazja do zaprezentowania naszej pływalni, ale przede wszystkim nieprzeciętnych umiejętności naszych zawodników. Jestem przekonany, że ta widowiskowa dyscyplina sportu po raz kolejny przyciągnie na widownię komplet publiczności, Rzeszów zostanie pokazany jako nowoczesne miasto, a nasi zawodnicy będą z powodzeniem rywalizować o medale – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Umowę na współorganizację turnieju przez Rzeszów podpisano dzisiaj.

Porozumienie zakłada, że w Rzeszowie rozegrane zostaną wszystkie konkurencje skoków do wody. Cieszę się tym bardziej, że reprezentacja Polski to w dużej mierze zawodnicy Stali Rzeszów, którzy ćwiczą tu na co dzień. To będzie wielkie sportowe święto w Rzeszowie – mówi Arian Rudawski, dyrektor Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Skoki do wody to w ramach Igrzysk aż 13 konkurencji, w których będzie rywalizować 150 zawodników z 20 krajów.

Zawodnicy będą skakać m.in. z 10-metrowej wieży oraz trampolin - 1 i 3-metrowej. Rywalizacja będzie rozgrywana indywidualnie i drużynowo.

Zmagania w rzeszowskim obiekcie rozpoczną się 22 czerwca o potrwają do 28 czerwca.

Igrzyska Europejskie

Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 to rywalizacja w 29 dyscyplinach sportu. Ich głównym organizatorem i gospodarzem jest Kraków i województwo małopolskie, ale część dyscyplin będzie rozgrywanych w miastach partnerskich, którymi obok Rzeszowa są Bielsko Biała, Myślenice, Tarnów, Krynica Zdrój, Oświęcim, Wrocław, Nowy Sącz i Krzeszowice.

Partnerem jest także województwo podkarpackie. Igrzyska zostaną rozegrane na przełomie czerwca i lipca tego roku.