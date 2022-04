Za 125 dni gotowy ma być dokument, który określi warunki budowy aquaparku w stolicy Podkarpacia. Specjaliści określą m.in. jakie atrakcje znajdą się w obiekcie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak przypomniał w czasie konferencji prasowej prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, budowa aquaparku była jedną z najważniejszych inwestycji, którą miał w swoim programie wyborczym.

Dodał, że rok temu zorganizował konferencję prasową na ten temat z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem. Zapowiedziałem wtedy zajęcie się takim zadaniem. I szybko rozpoczęliśmy działania. W pierwszej kolejności zabezpieczyliśmy odpowiedni teren pod taką inwestycję. To działki na osiedlu Staromieście, które mają ok. 6 hektarów powierzchni - podkreślił.

Fijołek poinformował, że przeprowadzone zostały analizy dotyczące funkcjonowania parków wodnych zarówno w Polsce, jak i Europie. Po to, aby najlepsze rozwiązania przenieść do Rzeszowa - mówił.

Zdaniem prezydenta Rzeszowa, podpisanie umowy na studium wykonalności to krok milowy do powstania pierwszego aquaparku na Podkarpaciu. Dokument przygotuje za ok. 190 tys. zł firma Agraria z Warszawy, która pod uwagę będzie brać trzy warianty. Pierwszy to budowa zadaszonego aquaparku, drugi to aquapark z rekreacyjną częścią zewnętrzną, trzeci to aquapark plus część zewnętrzna oraz dodatkowo kryte lodowisko.

Obecny na konferencji wiceprezydent Rzeszowa odpowiedzialny za inwestycje Dariusz Urbanik mówił, że samorządowi zależy, że park wodny był "skrojony na miarę oczekiwań mieszkańców, a także na miarę możliwości miasta". Jego zdaniem obiekt musi pełnić funkcję nie tylko rekreacyjną, ale również edukacyjną.

Planujemy zastosować tam też najnowsze zdobycze techniki, wykorzystać odnawialne źródła energii i technologie związane z budownictwem pasywnym. Chcemy, aby był obiektem ekonomicznym, ale także nowoczesnym, na miarę XXI wieku - powiedział Urbanik.

Studium będzie podstawą do ogłoszenia przetargu na projekt parku wodnego.

Jak podano na konferencji, szacowany koszt inwestycji może wynieść od 200 do 250 mln zł.