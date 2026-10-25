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Jak Melania Trump doprowadziła do zawieszenia broni w Ołeszkach?

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 25 października (08:03)

W jaki sposób Melania Trump doprowadziła do zawieszenia broni w okupowanych przez Rosję Ołeszkach, skoro nie udało się to ani papieżowi, ani doradcom Trumpa? Zapytana o to po głosowaniu na Florydzie, powiedziała, że rozmawiała zarówno z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, jak i z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. „To wspaniale mieć wsparcie papieża i oni, Rosja i Ukraina, rozpoczynają zawieszenie broni 27 października. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem” - powiedziała pierwsza dama USA, mając na myśli sytuację w mieście w obwodzie chersońskim. Sytuacja jest tam krytyczna - panuje głód, brakuje leków, wody, nie ma prądu, a jedyna droga z miasta jest zaminowana i pod ostrzałem dronów.

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Jak Melania Trump doprowadziła do zawieszenia broni w Ołeszkach?
Donald Trump i Melania Trump odpowiadają na pytania po głosowaniu na Florydzie, fot. ALEX WONG /AFP/East News
  • Odcięte od świata z powodu okupacji Rosjan Ołeszki, w których przebywa ok. 6 tys. osób w tym 200 dzieci, czeka krótka przerwa w trwającej od prawie pięciu lat wojnie.
  • Melania Trump wynegocjowała lokalny rozejm, który pozwoli tam na dostarczenie pomocy humanitarnej oraz ewakuację mieszkańców.
  • W pierwszej kolejności teren zostanie oczyszczony z min i utworzony zostanie bezpieczny korytarz dla cywilów, którzy będą chcieli opuścić strefę działań wojennych.
  • Jak pierwszej damie Stanów Zjednoczonych udało się dokonać tego, czego nie udało się doradcom Trumpa czy nawet papieżowi?
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Obecnie Ołeszki są „pułapką śmierci”

Żona Donalda Trumpa, Melania Trump, wynegocjowała lokalne zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą w celu ewakuacji mieszkańców miasta Ołeszki w obwodzie chersońskim, na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Panuje tam katastrofa humanitarna. Mieszkańcy, którzy na co dzień muszą żyć z ciałami zmarłych, których Rosjanie nie pozwalają chować, mają śladowe zapasy żywności i wody, nie mają żadnej drogi ucieczki. Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha mówił kilka dni temu, że rosyjskie wojska zamieniły Ołeszki w „pułapkę śmierci”. Jedyna możliwa trasa jest zaminowana i dodatkowo znajduje się pod obserwacją dronów uderzeniowych. Zaminowana jest też okoliczna rzeka.

Dziś w nocy polskiego czasu Donald Trump i Melania Trump oddali przedterminowe głosy w wyborach połówkowych na Florydzie. Po zagłosowaniu udzielili odpowiedzi na parę pytań dziennikarzy. Melania Trump powiedziała, że rozmawiała zarówno z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, jak i z prezydentem Zełenskim. Ten drugi oficjalnie potwierdził, że Ukraina będzie przestrzegać lokalnego zawieszenia broni. Pytanie, czy zrobi tak Putin. Dość przypomnieć niedzielę 11 października, kiedy to Donald Trump ogłosił w swoich mediach społecznościowych „rozejm energetyczny” między Rosją a Ukrainą, a chwilę później Putin uderzył w elektrownię EC-5 w Charkowie. Melania Trump nie wykluczyła podróży na Ukrainę i podziękowała papieżowi Leonowi za jego wsparcie. Donald Trump powiedział natomiast, że jego żona radzi sobie lepiej niż jego doradcy.

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Rzecznik Praw Człowieka przy ukraińskim parlamencie Dmytro Łubiniec podziękował pierwszej damie USA Melanii Trump za jej rolę w doprowadzeniu do wstrzymania działań zbrojnych na rzecz ewakuacji mieszkańców Ołeszek. Wcześniej z Putinem rozmawiał też papież Leon XIV, jednak Kreml w swoim komunikacie wyeksponował jedynie rolę Melanii Trump, która miała powiedzieć, że mieszkańcy będą mogli wybrać, czy wyjechać do Rosji, czy też ewakuować się na tereny kontrolowane przez Ukrainę. W mieście przebywa ok. 6 tys. osób, w tym 200 dzieci. Kiedyś był to dom dla 24 tys. ludzi.

Melania Trump i Władimir Putin osobiście poznali się najprawdopodobniej na szczycie G20 w Hamburgu 7 lipca 2017 roku. Agencja Reutera podawała, że Putin siedział obok pierwszej damy USA podczas kolacji światowych przywódców. BBC podaje z kolei, że tego samego dnia Donald Trump i Putin odbyli swoje pierwsze oficjalne spotkanie sam na sam.


Źródło: RMF24
Tagi: Melania Trump wojna w Ukrainie Oleszki

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