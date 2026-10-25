Jak Melania Trump doprowadziła do zawieszenia broni w Ołeszkach?

RMF24

W jaki sposób Melania Trump doprowadziła do zawieszenia broni w okupowanych przez Rosję Ołeszkach, skoro nie udało się to ani papieżowi, ani doradcom Trumpa? Zapytana o to po głosowaniu na Florydzie, powiedziała, że rozmawiała zarówno z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, jak i z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. „To wspaniale mieć wsparcie papieża i oni, Rosja i Ukraina, rozpoczynają zawieszenie broni 27 października. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem” - powiedziała pierwsza dama USA, mając na myśli sytuację w mieście w obwodzie chersońskim. Sytuacja jest tam krytyczna - panuje głód, brakuje leków, wody, nie ma prądu, a jedyna droga z miasta jest zaminowana i pod ostrzałem dronów.

Obecnie Ołeszki są „pułapką śmierci”

Żona Donalda Trumpa, Melania Trump, wynegocjowała lokalne zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą w celu ewakuacji mieszkańców miasta Ołeszki w obwodzie chersońskim, na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Panuje tam katastrofa humanitarna. Mieszkańcy, którzy na co dzień muszą żyć z ciałami zmarłych, których Rosjanie nie pozwalają chować, mają śladowe zapasy żywności i wody, nie mają żadnej drogi ucieczki. Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha mówił kilka dni temu, że rosyjskie wojska zamieniły Ołeszki w „pułapkę śmierci”. Jedyna możliwa trasa jest zaminowana i dodatkowo znajduje się pod obserwacją dronów uderzeniowych. Zaminowana jest też okoliczna rzeka.

Dziś w nocy polskiego czasu Donald Trump i Melania Trump oddali przedterminowe głosy w wyborach połówkowych na Florydzie. Po zagłosowaniu udzielili odpowiedzi na parę pytań dziennikarzy. Melania Trump powiedziała, że rozmawiała zarówno z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, jak i z prezydentem Zełenskim. Ten drugi oficjalnie potwierdził, że Ukraina będzie przestrzegać lokalnego zawieszenia broni. Pytanie, czy zrobi tak Putin. Dość przypomnieć niedzielę 11 października, kiedy to Donald Trump ogłosił w swoich mediach społecznościowych „rozejm energetyczny” między Rosją a Ukrainą, a chwilę później Putin uderzył w elektrownię EC-5 w Charkowie. Melania Trump nie wykluczyła podróży na Ukrainę i podziękowała papieżowi Leonowi za jego wsparcie. Donald Trump powiedział natomiast, że jego żona radzi sobie lepiej niż jego doradcy.



Rzecznik Praw Człowieka przy ukraińskim parlamencie Dmytro Łubiniec podziękował pierwszej damie USA Melanii Trump za jej rolę w doprowadzeniu do wstrzymania działań zbrojnych na rzecz ewakuacji mieszkańców Ołeszek. Wcześniej z Putinem rozmawiał też papież Leon XIV, jednak Kreml w swoim komunikacie wyeksponował jedynie rolę Melanii Trump, która miała powiedzieć, że mieszkańcy będą mogli wybrać, czy wyjechać do Rosji, czy też ewakuować się na tereny kontrolowane przez Ukrainę. W mieście przebywa ok. 6 tys. osób, w tym 200 dzieci. Kiedyś był to dom dla 24 tys. ludzi.

Melania Trump i Władimir Putin osobiście poznali się najprawdopodobniej na szczycie G20 w Hamburgu 7 lipca 2017 roku. Agencja Reutera podawała, że Putin siedział obok pierwszej damy USA podczas kolacji światowych przywódców. BBC podaje z kolei, że tego samego dnia Donald Trump i Putin odbyli swoje pierwsze oficjalne spotkanie sam na sam.