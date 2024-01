Prof. Krzysztof Matyjaszewski, uznany na świecie specjalista w dziedzinie chemii polimerów, odebrał doktorat honoris causa Politechniki Rzeszowskiej. W ostatnich latach jest wymieniany jako kandydat do Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.

Prof. dr hab. Krzysztof Matyjaszewski / Darek Delmanowicz / PAP

Chemia jest w tej chwili centralną nauką. Bez chemii nie byłoby postępu w takich dziedzinach jak nanotechnologia, biomedycyna, biologia molekularna, czy też zaawansowane materiały. Dzieje się tak dlatego, że przechodzimy do coraz mniejszych rozmiarów. Od milimetrów do mikrometrów, teraz nanometrów. Nanometry są to rozmiary chemicznych cząsteczek, czy też czasami makrocząsteczek. I chodzi o to, żeby robić je bardzo precyzyjnie, żeby kroić je "na miarę" - powiedział prof. Krzysztof Matyjaszewski, rozpoczynając swój wykład.

Decyzję o uhonorowaniu naukowca Senat Politechniki Rzeszowskiej podjął pod koniec września 2023 roku. Od początków istnienia ludzkość ciągle poszukuje, tworzy, dąży do zmian na lepsze. Na tym polega postęp, który napędzają wybitne jednostki, ludzie nauki, twórcy, badacze, wielkie i nieprzeciętne umysły. To właśnie dzięki takim osobom kolejne pokolenia zawdzięczają rozwój, poprawę poziomu życia, spokój i bezpieczeństwo - mówił rektor uczelni prof. Piotr Koszelnik.

Wniosek o nadanie tytułu opiniował Senat Politechniki Warszawskiej oraz Senat Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Promotorem doktoratu był prof. dr. hab. inż. Paweł Chmielarz z Politechniki Rzeszowskiej, który podkreślił, że prof. Matyjaszewski jest naukowcem cenionym na całym świecie. Jest odkrywcą polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu, uznawanej za jedno z największych osiągnięć ostatnich dekad w dziedzinie chemii polimerów. Technika ta umożliwia precyzyjną i kontrolowaną syntezę związków wielkocząsteczkowych o określonej masie cząsteczkowej, wąskim rozrzucie mas cząsteczkowych oraz zdefiniowanej strukturze i architekturze - wyjaśniał prof. Chmielarz.

Prof. Krzysztof Matyjaszewski opublikował 20 tys. prac dotyczących reakcji polimeryzacji łańcuchowej (ATRP). Na swoim koncie ma również 25 książek oraz 102 rozdziały w książkach. Ma 74 lata, pracuje w Stanach Zjednoczonych, współpracuje z Polską Akademią Nauk i polskimi uczelniami. Jest 16. osobą, której Politechnika Rzeszowska nadała tytuł doktora honoris causa.