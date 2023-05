Już 2 maja odbędzie się edukacyjny, ale też sentymentalny spacer po dawnym Rzeszowie. Powrót do przeszłości rozpocznie się o godz. 10.00.

Rzeszów / Darek Delmanowicz / PAP

W połowie ubiegłego roku Rzeszowskie Piwnice rozpoczęły cykl spacerów po mieście "Oko na miasto". Pomysłodawcą jest Jakub Pawłowski, który we wtorek 2 maja zainauguruje kolejną edycję wędrówek po Rzeszowie. Tym razem śladami Franciszka Kotuli i jego książki "Tamten Rzeszów" z 1985 r.

22 kwietnia minęła 40. rocznica śmierci Franciszka Kotuli, regionalisty, twórcy rzeszowskiego muzealnictwa, dziennikarza i m.in. autora kilkudziesięciu książek. W 1985 r. wydana została jedna z najbardziej znanych, przynajmniej mieszkańcom Rzeszowa, prac Kotuli "Tamten Rzeszów, czyli wędrówka po zakątkach i historii miasta". To właśnie ta książka będzie głównym motywem wtorkowego spaceru.



Spacer "Tamten Rzeszów Kotuli" będzie podróżą do dawnego Rzeszowa. Rzeszowa naszych pradziadków, dziadków i rodziców. Rzeszowa, jaki pamiętał Franciszek Kotula, który pojawił się tutaj w latach 30. XX w. Wreszcie Rzeszowa, który Kotula obserwował, przebadał, wynotował i opisał - zapowiadają organizatorzy.



Uczestnicy spaceru odwiedzą kilka miejsc, które opisał w swojej książce Kotula.



Nawiązując do swoistego klimatu Rzeszowa, gawędziarsko opisanego przez Kotulę, posługiwać się będziemy nazwami, które niegdyś funkcjonowały. Stąd też Paniaga, Wygnaniec, Psiarnisko, Rudki, Kalinowszczyzna, Żabnik, Jezioro Bernardyńskie, Małpi Gaj, Czerwona Brama, Wasserturma, Dwie Pompy i inne oryginalne oraz niepowtarzalne rzeszowskie toponimy, które w większości przypadków nie są już używane - informują Rzeszowskie Piwnice.



Na spacer nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść we wtorek 2 maja o godz. 10.00 na Skwer Kultury przy Ratuszu, gdzie rozpocznie się wędrówka po Rzeszowie.