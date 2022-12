Przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie stanęła ławka, która ma być jednocześnie pomnikiem upamiętniającym Ignacego Łukasiewicza - XIX-wiecznego farmaceutę, wynalazcę i przedsiębiorcę. Obiekt został odsłonięty na zakończenie Roku Łukasiewicza.

Jak informuje urząd marszałkowski, ławeczkę Łukasiewicza zaprojektowała i wykonała podkarpacka firma. Centralnym punktem ławki jest replika lampy naftowej w skali 5:1 wykonana ze szkła i obudowana łącznikami z mosiądzu, podobnie jak miało to miejsce w pierwowzorze. Wokół lampy wykonano siedzisko stalowe pokryte okładziną z klepek dębowych. Wewnątrz lampy został zamontowany ekran wyświetlający płomień, natomiast w dolnej części znajduje się płyn imitujący naftę.

Rok 2022 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Ignacego Łukasiewicza w związku z 200. rocznicą urodzin twórcy światowego przemysłu naftowego.

Łukasiewicz to podkarpacki założyciel pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, wynalazca lampy naftowej i pionier przemysłu naftowego w Europie. Urodził się i zmarł na Podkarpaciu, ale działał również w województwie małopolskim, w Gorlicach, gdzie przeprowadzał doświadczenia z naftą i to tam zabłysła pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa. Ale to Podkarpacie Ignacy Łukasiewicz ukochał najbardziej i to właśnie tu aktywnie działał w sferze gospodarczej i społecznej - czytamy na stronie podkarpackiego urzędu marszałkowskiego. Jak dodaje urząd, "dlatego też województwo podkarpackie zaangażowało się w organizację i promocję obchodów".

Życiorys Ignacego Łukasiewicza

Jak przypomina podkarpacki urząd marszałkowski, Ignacy Łukasiewicz urodził się 8 marca 1822 r. w Zadusznikach pod Mielcem w zubożałej rodzinie szlacheckiej o patriotycznych tradycjach. Po śmierci ojca - uczestnika powstania kościuszkowskiego - Ignacy porzucił naukę w gimnazjum w Rzeszowie i podjął pracę w aptece w Łańcucie jako praktykant. Następnie pracował jako pomocnik aptekarski w Rzeszowie, dokształcając się w tym zawodzie.

W latach 1850-1852 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy którym funkcjonowało studium farmaceutyczne, a także w Wiedniu, gdzie uzyskał tytuł magistra farmacji.

Po studiach wrócił do Lwowa. Podjął pracę w aptece i razem z Janem Zehem prowadził badania nad ropą naftową. Po oczyszczeniu substancji uzyskał naftę świetlną. Pierwsza skonstruowana przez niego lampa naftowa rozświetliła wystawę apteki. W praktyce oświetlenie naftowe zastosowano po raz pierwszy podczas operacji w szpitalu we Lwowie.

Na początku 1854 r. Ignacy Łukasiewicz przeniósł się do Gorlic, aby być bliżej terenów roponośnych. Wspólnie z Tytusem Trzecieskim i Karolem Klobassą-Zrenckim w Bóbrce koło Krosna założył pierwszą na świecie spółkę naftową, a dwa lata później pierwszą na ziemiach polskich kopalnię ropy naftowej w Ulaszowicach. Na terenie kopalni Bóbrka doskonalił technikę wiercenia otworów wydobywczych, wprowadził do użytku wiertnicę ręczną, a później maszyny parowe do napędu wiertnic.

Na zapoczątkowanym przez Łukasiewicza procesie destylacji ropy naftowej bazuje współcześnie wiele gałęzi przemysłu chemicznego, kosmetycznego i nowoczesnych technologii. Także dzisiaj jest patronem przemysłu naftowo-gazowniczego i rafineryjnego w Polsce, a Jego dziedzictwo powinno być mocno i stale rozwijane oraz propagowane w Europie i na świecie - czytamy w sejmowej uchwale dotyczącej ustanowienia patronów roku 2022.