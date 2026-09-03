Koszmar na Podkarpaciu. Matka odpowie za seksualne wykorzystywanie syna

RMF24

Szokujące ustalenia śledczych z Rzeszowa. 59-letnia mieszkanka Podkarpacia odpowie przed sądem za wieloletnie wykorzystywanie seksualne swojego syna poniżej 15. roku życia oraz sprzedaż zdjęć i filmów dokumentujących te przestępstwa. Razem z nią na ławie oskarżonych zasiądzie sześciu wspólników. Zarzuty w tej sprawie usłyszało w sumie 14 osób z całej Polski.

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie oskarżyła 59-letnią mieszkankę Podkarpacia o wieloletnie wykorzystywanie seksualne syna poniżej 15. roku życia oraz o sprzedaż zdjęć i filmów dokumentujących te przestępstwa. Razem z nią przed sądem stanie sześciu wspólników.

Kulisy makabrycznego procederu

Do przestępstw miało dochodzić systematycznie od października 2020 roku do czerwca 2024 roku.

Jak ustalili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, kobieta przesyłała użytkownikom jednego z portali internetowych zdjęcia i filmy dokumentujące jej kontakty seksualne z małoletnim synem.

W czerwcu 2024 roku została zatrzymana i tymczasowo aresztowana.

Stałe źródło dochodu

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie nie ma wątpliwości co do skali i brutalności przestępstw.



Jak ustalili prokuratorzy, oskarżona wielokrotnie dopuszczała się względem własnego dziecka gwałtów oraz innych czynności seksualnych. Wszystko skrupulatnie rejestrowała w formie zdjęć i filmów, a następnie odpłatnie przekazywała ustalonym w toku śledztwa osobom - przekazał rzecznik prasowy prokuratury, prok. Krzysztof Ciechanowski.

Dodał również, że kobieta uczyniła sobie z tego procederu stałe źródło dochodu.

W śledztwie zarzuty usłyszało w sumie 14 osób z różnych regionów kraju. Poza kobietą zatrzymano 13 mężczyzn. Wszyscy odpowiedzą za posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich, a dziewięciu z nich także za podżeganie kobiety do seksualnego wykorzystywania syna. Wobec większości podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie.

Siedmiu już skazanych

Siedmiu zatrzymanych przyznało się do winy i dobrowolnie poddało się karze. Sąd Rejonowy w Rzeszowie 9 lutego 2026 roku skazał ich na kary od sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata do dwóch lat i 10 miesięcy bezwzględnego więzienia.

Dodatkowo orzeczono wieloletnie zakazy pracy z dziećmi oraz świadczenia pieniężne od 10 do 30 tysięcy złotych.

Proces przed sądem w Rzeszowie

Akt oskarżenia przeciwko 59-latce i sześciu mężczyznom, którzy nie zdecydowali się na dobrowolne poddanie się karze, został skierowany do Sądu Okręgowego w Rzeszowie 5 sierpnia. Oskarżeni mają od 30 do 50 lat i pochodzą z różnych części kraju, m.in. z powiatów nowosądeckiego, kolneńskiego, leżajskiego, poznańskiego, raciborskiego i stalowowolskiego.

59-letniej kobiecie grozi co najmniej pięć lat więzienia, a nawet dożywocie. Pozostałym oskarżonym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.